FOTOD | Nissani eksjuht pääses pärast kopsaka kautsjoni tasumist vabadusse

Carlos Ghosn lahkus täna pärast 108 päeva vangistuses elamist arestimajast, vahendab Wall Street Journal. Ta ise on nimetanud seda "kohutavaks katsumuseks". Nüüd saab Ghosn valmistuda oma eelolevaks kohtuistungiks koduseinte vahel Tokyos.

Ghosn kandis arestimajast lahkudes maski, sinist nokamütsi ja töömehe rõivastust, kui ta vanglaametnike saatel toimetati väikesesse kaubikusse, mis suundus vanglaväravatest Tokyo tänavatele.

Sajad ajakirjanikud olid selle hetke jäädvustamiseks Tokyo arestimajja kohale sõitnud. Enne seda olid arestimajja jõudnud ka Ghosni abikaasa koos ühe tütrega.

Tokyo ringkonnakohus otsustas teisipäeval lasta Nissani eksjuht vabadusse 8,9 miljoni dollari suuruse kautsoni vastu. See tasuti sularahas täna hommikul. Tegemist oli kolmanda katsega Ghosn kautsjoni vastu vabaks saada.

Eelmisel kahel korral kohus keeldus seda tegemast. Tänase sammu taga nähakse Ghosni palgatud kõrgetasemeliste advokaatide head tööd. Tegemist on kaitsemeeskonnaga, kellel on palju kogemust selliste juhtumitega. Ka rääkis nende kasuks rahvusvaheline kriitika, mis on tabanud Jaapani kriminaalmenetlust hiljuti.

Ghosni vabastamise tingimuste kohaselt tohib ta kohtu heakskiidul elada oma Tokyo kodus, kuid ei tohi ei riigist lahkuda ega suhelda kellegagi väljaspool Jaapanit ei telefoni ega interneti teel.