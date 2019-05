FOTOD | Noblessneri sadamalinnaku järgmises uusarendusetapis valmib üle 20 000 ruutmeetri korteri- ja äripindu

Jätkub ka Noblessneri jahisadama arendus.

BLRT Grupi kinnisvara arendusdirektori Ivar Piirsalu sõnul on sadamalinnaku arendus kulgenud planeeritud hoogsas tempos. „Viimase kahe aasta jooksul on Noblessneri ajaloolistesse tööstushoonetesse kolinud mitmed ärid, galeriid ja restoranid. Valminud on esimene elamuarendusetapp ning suur osa sadamalinnaku infrastruktuurist – linnaväljak, tänavad ja kergliiklusteed,“ kirjeldas Piirsalu.

Eeloleval suvel lõpeb Noblessneri valukoja ja selle kõrval asuva ajaloolise laevasüsteemide tsehhi hoone renoveerimine kus sel sügisel avavad uksed Kai kunstikeskus ja PROTO avastustehas. Sadamalinnaku külalistele avame valukoja kõrval enam kui 200-kohalise parkla. Jahisadamas käib uue lainemurdja ehitus, peagi lõpeb kaide renoveerimine,” loetles Piirsalu.

Noblessneri elukondliku kinnisvara järgmises etapis rajab BLRT Grupp koostöös Merko Ehitus Eestiga kuus kortermaja kokku ca 330 korteri ning ligi 4000 m² kaubandus- ja äripinnaga. Arhitektuurikonkursid on lõppenud, käimas on projekteerimine ning ettevalmistused ehituslubade hankimiseks. Esimese elumaja valmimine on planeeritud 2021. aasta lõppu, ülejäänud hooned valmivad eelduste kohaselt 2022. aastal.