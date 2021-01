FOTOD | Noblessnerisse püstitati hiigelkraanaga iglusaunade ja -kontorite linnakut, hütte hakatakse välja rentima

Kui Iglucrafti toodetud iglumaju võis jõulude ajal näha Tallinnas Noblessneri keskväljakul, siis nüüd püstitab ettevõte hulga majakesi otse mere äärde, Noblessneri ja Lennusadama vahele jäävale BLRT endise laevaehitusangaaride esisele.

Kui sel nädalal käis vilgas töö iglukontorite paigaldamisega, siis tekkivasse linnakusse tuuakse ka eraldi saunamajad ja väikesed majutus-iglud. Enam ei seisa need lihtsalt näidistena, vaid kõiki saab hakata välja rentima.

Iglucrafti juht Priit Kallas rääkis, et Noblessnerisse linnaku rajamise mõte hakkas küpsema eelmisel suvel - mõeldi, kuidas saaks veel üht vähest Noblessneri räämas ala väärindada.

"Tõstamegi nüüd siia kümme väikemaja, kus saab ööbida kaks inimest. Silla peale paneme neli iglukontorit, mida saab siis päevaks välja rentida ja kuhu mahub maksimaalselt 6 inimest. Ning kõige Lennusadama poolsemasse serva tuleb saunakompleks viie iglusaunaga," loetles Kallas.

Iglud Noblessneri sadamas Foto: Tiit Blaat

Saunade ja kontorite osa võiks avaneda rentimiseks juba veebruaris, väikemajad aprilliks. Rendihindadest Kallas veel siiski rääkida ei tahtnud.

"See kõik on osa meie toodete turundusest. Jääme endiselt tooteid tootma ja müüma, aga Noblessneri linnak on meie jaoks teenuseturule sisenemises esimene samm. Kolme aasta jooksul tahame avada kümme sellist parki üle Eesti, kõik veidi erinevate suunitlusega."

Iglud Noblessneri sadamas Foto: Tiit Blaat

Kallase sõnul läks 2020. aasta Iglucraftile rekordiliselt hästi, kuigi pandeemia alguses oli kartus äri seiskumise pärast suur.

"Märts lõi meil ikka korraks jalad alt ära, panime tootmise pausile. Siis jäid aga inimesed kodudesse ja hakkas pihta meeletu saunaralli! Tootsime nelja kuuga sama palju saunu kui eelmise aasta peale kokku." Iglusauna keskmine mudel maksab 12 000 eurot ja enamus läinud aastal toodetud sajast saunast neist rändas üle Euroopa laiali.

"Majade puhul oli huvitav see, et turism kukkus ju ära, aga pärast esimest puhangut tekkis tugev siseturism riikides. See andis meile samuti tellimusi juurde, müüsime ca 100 väikemaja. Meil oli igatpidi rekordaasta ja käive kasvas 30%," rõõmustas Kallas.