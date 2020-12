FOTOD | Noor ema Lasnamäelt pani kogu Eesti hooldekodudele tuhandeid pühadekaarte tegema

„Seal hooldekodus öeldi, et lähme teeme ringkäigu ja lehvitame lastele – et neile ka natuke rõõmu teha –, see oli väga armas, see liigutas meid,” räägib Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke Kiisude rühma kasvataja Tiina Tomson, milliste emotsioonidega võeti tema viieaastaste rühma tehtud pühadekaarte vastu, kui nad hiljuti neid ühte Kunda hooldekodusse ära viima läksid.

„Mu enda vanaema alles hiljuti oli hooldekodus ja ma nägin, kui kurb ta oli, kui ta jõulude ajal eriti koju ei saanud. Eelmine aasta jäigi tema viimaseks jõuluks ka, enam teda meie hulgas ei ole,” põhjendab Tomson, miks ta otsustas osa võtta noore tallinlanna Madli-Mai Norma novembri alguses sotsiaalmeedias tehtud üleskutsest meisterdada vabatahtlikult pühadekaarte kõikidele Eestis tegutsevatele hooldekodudele.

„Idee tuli sellest, et ma postitasin Instagrami story, et jõulud tulevad ja me hakkame Aaraldiga kaardivabrikut tegema, et teha kõigile sugulastele jõulukaarte,” räägib Võsult pärit, kuid viimased viis aastat Tallinnas, Lasnamäel elanud 24-aastane Madli-Mai Norma, kuidas selle algatuse idee tal aastase poja Aaraldi kõrval igapäevaselt toimetades tekkis. „Siis ma hakkasin mõtlema, et võiks neid kaarte rohkem teha,” lisab ta.