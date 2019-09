FOTOD | Nordica tütarfirma juht: me oleme Eesti ettevõte, mis jääb ka edaspidi Eestis tegutsema

Ettevõtte konkurentsivõime taga näeb Palmer nii ettevõtte struktuuri, paindlikkust kui pädevaid töötajaid. Ühtlasi on allhanketurul muutumas pikaajalised lepingud järjest sagedasemaks, need võivad kesta kuni kuus aastat. „Suured lennufirmad näevad pikaajaliste lepingute eeliseid,” põhjendas Regional Jeti juht, viidates, et see viib ka rendihinnad neile madalamale.

Hetkel on kaheksa linna Euroopas, kus Regional Jeti meeskond ja lennukid paiknevad. Nende hulgas on nii Tallinn, Vilnius, Kopenhaagen, Gröningen, Billund, Aarhus, Gällivare kui ka Stockholm. Ühtlasi kaalub lennufirma eraldi baasi loomist nii Varssavis kui Budapestis. „See talv saab Regional Jeti jaoks olema väga intensiivne,” märkis Palmer. Samas tunnistas ta, et suveks on märksa kergem lepinguid saada kui talveks.

Küsimuse peale, kas praegu on kaalumisel ka Nordica võimalik erastamine ja kuidas see võiks mõjutada Regional Jeti tegevust, ütles Palmer, et tal pole õrna aimu, mis omanikud plaanivad. Muidugi möönis ta, et olenevalt uuest võimalikust omanikust võib ettevõtte strateegia ja äriplaan muutuda.

Kuigi emafirma Nordica lendude maht on viimasel aastal oluliselt vähenenud, kinnitas Palmer, et Regional Jeti peakontor ja põhibaas on jätkuvalt Tallinnas. „Nad (Nordica – S. L.) on küll omanikud, kuid nad pole niivõrd meie kliendid enam,” põhjendas ta, rõhutades samas, et Regional Jet on Eesti ettevõte ja jääb ka edaspidi Eestisse tegutsema.

Keskmiselt maksavad lennutunnid, mille alusel teisi lennufirmadele arveid kirjutatakse, 1500–2500 euro vahel. Kuus lendavad Regional Jeti lennukid allhangete raames 200–350 lennutundi. Kokku opereerib lennufirma kolme lennukitüübiga, kuid loodab lisada ka neljanda lennukitüübi.

Põhiküsimuseks personali leidmine

Tänast lennundusturgu mõjutavate trendide hulgas loetles Palmer lennuturu kiire kasvu (umbes 6% ehk 250 miljonit reisijat aastas), keskkonda ennast ja üleilmset lennunduskoostööd. Ühtlasi mõjutab lennuturgu jätkuvalt suur konsolideerumine, kus suured lennufirmad neelavad väiksemaid alla. Seetõttu pole ka väikestel lennufirmadel väga kerge ellu jääda.

Üks suur küsimus, mis mõjutab tulevikus lennupiletite müüki, on see, kes hakkab pileteid müüma. Juba räägitakse ka Google ja eBay kaudu lennupiletite müügist ning sarnaselt Nordicale annavad väiksemad lennufirmad oma piletimüügi suuremate lennufirmade kätte.

Konkreetselt Regional Jeti mõjutab ka personalipuudus – olgu need siis piloodid, insenerid või tehnikud. Sama murega seisab Palmeri sõnul silmitsi ka näiteks siinne lennuremondi ettevõte Magnetic MRO.

Loe veel

Ka on Regional Jeti juhi sõnul oluline, et sõlmlennujaamades oleks piisavalt piirkondlikku lennumahtu, see kasvab ka kiiresti. Ühtlasi mõjutab Nordica tütarfirmat ka asjaolu, et suured lennufirmad ei opereeri väiksemate lennukitega, istekohtade arv nende lennukites algab 130-140st.

Palmeri sõnul on Regional Jeti jaoks oluliseks tulemusnäitajad, mida nende kliendiks olevad suured lennufirmad ka väga jälgivad. Täna pakub Nordica tütarfirma allhanketeenust lisaks Nordicale endale, LOT-ile ja SAS-ile väiksemas mahus ka Adria Airwaysile, AirSerbiale ja Flybele.

Regional Jet OÜ on Eesti lennufirma Nordica ja Poola lennufirma LOT Polish Airlines tütarfirma, millest 51% kuulub Eesti rahvuslikule lennufirmale ja 49% Poola riiklikule lennufirmale.