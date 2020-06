FOTOD | Ootamatu areng. Eesti rõivatootmise suurnimi ei maksa renti. Tohutu kogus riideid ja muud nodi pannakse oksjonile

Eesti rõivatootmise lipulaev Baltika on saneerimisel. Uus itallasest juht Flavio Perini proovib päästa mis päästa annab, aga pika ajalooga Baltika võlakoorem aina kasvab. Kivina on neil kaelas Lasnamäel asuva tootmishoone rendileping. Baltika ei maksa juba mõnda aega rendiarveid ja kohtutäitur hakkab müüma nende vara. Teiste seas läheb peagi korraga kaubaks poetäis riideid ja aksessuaare. Alghind on 0 eurot.

Kawe Invest ostis aastaid tagasi Baltika hooned, kuid rõivatootja on sattunud hätta ja ei suuda või ei taha enam arveid maksta. Juuli alguses toimub oksjon, mille sarnast Eestis varem nähtud ei ole.