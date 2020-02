FOTOD | Ossinovski kallisse uusarendusse korteri ostnu on närvis, et hoone pole lubatud ajaks valmis. Arendaja selgitab olukorda

Uus-Hollandi elurajoonis on valmis esimene 66 korteriga maja, müümata on veel kaks korterit. Teise hoone ehitus on aga veninud. See pidi algselt valmis saama 2019. aasta sügiseks. Üks korteri ostnud inimene kurtis Ärilehele, et ehitus on veninud ja vaadates maja seest ning väljast, ei näe ta, et see niipea valmis saaks. Lisaks ei ole territooriumil näha just üleliia palju vilkalt askeldavaid ehitajaid. Ta küsib, kas arendajal on rahahäda käes?

"Nii maja sees, kui ka ümber on täielik õudus ja ehitusplatsil askeldan heal juhul vaid üksik töömees. Kas raha sai otsa? Või mis seal üldse toimub?" uurib korteri ostnud inimene.

Pöördugu arendaja poole

Skinest Arenduse juhatuse liige Maarika Piir tõdeb esmalt, et arenduse teine etapp on tõesti veninud, aga selles ei ole midagi ennekuulmatut.

„Inimesel oleks olnud mõistlik enne arendaja poole pöörduda. Kui ta väga mures on, siis võime ka raha tagasi maksta. Meil on lepingus kirjas, et ehitus võib kuus kuud venida. Sellest on juttu ka lepingu sõlmimisel," selgitab ta. Ostja on pidanud ettemaksuna tasuma 15% korteri hinnast.

Piir lisab, et tegelikult on maja peaaegu valmis ning juba vormistatakse ka ostu-müügi lepinguid. Tema sõnul ei saa uut kinnisvara ostes kiirustada. Paljud etapid võtavad aega, kasvõi köögimööbli tellimine võib võtta kaks kuud. Uue kodu soetamine ongi aeganõudev.

Tegelik probleem tööjõu puudus

Uus-Hollandi teise maja valmimise venimine peegeldab tegelikult Tallinna ehitusturu üldisemat olukorda. Kvalifitseeritud tööjõudu on lihtsalt vähe leida.