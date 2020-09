FOTOD | Pangakliendid ja investorid protestisid Swedbanki peamaja ees

Miitingul Maardu ettevõtjate probleemidest Swedbankiga rääkinud Maardu linnavolikogu liige ja ettevõtja Nikolai Nikolai Degtjarenko tõi esile, et turgu valitseva Swedbanki rahapesuprobleemidest ajendatud klientide kontode äkksulgemised on hakanud juba Eesti ettevõtjate ja majanduse toimimist segama.

„Maardu ettevõtjad, kes töötavad Muuga sadamas, mis asub Maardu linna territooriumil, kinnitavad, et probleemid Swedbankiga on massilised. Paljud väikeettevõtjad on sattunud Swedbanki tegevuse tõttu raskesse olukorda, kuna nende tegevus kaupade transiidi ja rahvusvaheliste arvelduste osas on Swedbanki tegevuse tõttu häiritud," märkis ta. Degtjarenko sõnul ongi väiksematel ettevõtjatel pangas tavaliselt üks arve, rahapesijatel aga on neid kümneid. Ning kui need üks-kaks arvet ausal ettevõtjal suletakse, satub ta kohe probleemide küüsi, sest kuidas ta ilma arveta peaks äri ajama. „Inimesed ei ole sooritanud õigusvastaseid tegusid, ei ole eksinud seaduste vastu, tegelevad äritegevusega, mis on täielikult riigi kontrolli all läbi Maksu -ja tolliameti, aga neil suletakse arveid. Kes selle kahju välja maksab," küsib Nikolai Degtjarenko. Ta rõhutas, et need firmad töötavad Eesti seadusandluse raames, maksavad makse, kindlustavad Tallinna ja Maardu elanike hästi tasustatud töökohtadega. Tegu pole ka e-residentide ega mitteresidentidega, kes ei ela Eestis. „Me räägime Eesti ettevõtjatest, Eesti kodanikest, kes kannatavad ja kelle äri on löögi all."

Degtjarenko sõnul tekkisid probleemid siis, kui Swedbank jäi rahapesuga vahele. Selle asemel, et võidelda rahapesijatega, rünnati massiliselt hoopis Eesti ettevõtjaid, kes on äri ausalt ajanud. Swedbank alustas äriklientide arvete sulgemisega 2018. aastast ja on jätkanud seda 2019. ja 2020. aasta jooksul. „Olen ka ise sellise Swedbanki käitumise ohver, kuigi olin aastakümneid Swedbanki klient ning minu äritegevusele pole mingeid pretensioone riigi poolt. Kõik minu ettevõtte katsed Swedbanki töötajaid mõistusele kutsuda lõppesid ei millegagi," selgitas ta.