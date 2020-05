FOTOD | Pärnus valmis uhke ajalooline villa, kus saab nii töötada kui elada

“Pärnu kesklinn areneb – on, kuhu tulla ja lisandub neid, kes tahavad näiteks Papiniiidu asemel kesklinnas elada ja kaasaegsetel rendipindadel töötada,” märkis Raudteevalitsuse Villa OÜ juht ja arendaja Vallo Palm.

Möödunud sajandi 1920. aastatel rajatud neoklassitsistlike ja art deco elementidega juugendvilla on oluline Pärnu kunagise kitsarööpmelise raudtee ajaloos, kuna maja kuulus tollasele raudteevalitsusele. Arhitektuuribüroo Boa projekteeritud korterelamute kompleks võitis Pärnu arhitektuurikonkursil 2018. aastal esimese koha.

Palm on veendunud, et mida rohkem uusi maju, parke ja tänavaid, seda rohkem on Pärnu linn, kus inimesed tahavad olla ja aega veeta. Juba on alanud Lai 15 Graf Zeppelini maja ehitus. „Veekeskused ja liivarand on samuti väga olulised, aga selles vallas me kandideerime kogu Baltikumiga Poolani välja,” lisas ta.

Pikk tänav 16 hoonetekompleksi, mis koosneb uuesti üles ehitatud juugendvillast ja kõrvalasuvast 36 korteriga elamis- ja äripindadega hoonest, üldpindala on 4000 ruutmeetrit. Ankurrentnik on hoones Swedbank. Ka leiab sealt lisaks CHB Kindlustusmaakleri ja tantsustuudio Black and Brownie. Korteri ruutmeetri hind on 2250-2350 eurot ning üle poole kortereist on omaniku leidnud.

“Olen Pärnust pärit ja võimalus panustada suvepealinna arengusse on mulle meelt mööda. Pikk 16 alguses lihtsana tundunud ehitusprotsessi muutis keerukamaks nullkorrusele garaaži lisandumine ja seetõttu võttis valmimine veidi rohkem aega.” rääkis Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos.

Tema sõnul on ehitusfirmal sel kevadel Tartus ja Pärnus mitu elumaja käsil ning nende objektide arendajad soovivad keskmisest nõudlikumale kasutajale mõeldud arhitektuurseid lahendusi ja materjale.

Mapri Ehitus OÜ tegevusalad on ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine, põllumajandusehitus ning betoonitööde teostamine. Üle kogu Eesti ja ka Lätis ehitava Mapri Ehituse 2019. aasta konsolideeritud ehitustööde maht oli 86 miljonit eurot, ettevõte annab tööd 120 inimesele.