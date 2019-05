FOTOD | Parvlaev Leiger tõsteti veest välja, et puhastada "habemest" ja anda laevapõhjale värske värvikiht

Parvlaev Leiger on hetkel Tallinnas, Kopli poolsaarel asuvas BLRT kuivdokis laevapõhja täiskontrollis, mida tehakse kaks korda viie aasta jooksul.

Leigerile ehk oktoobris 2016. aastal saabunud parvlaevale on see esimene seesugune hooldus. Kuna Virtsu-Kuivastu liinil sõitev Leiger oli ka esimene neljast uuest laevast, mis Eestisse jõudis, tõsteti see esimesena ka BLRT laevaremonditehase kuivdokki põhjalikule hooldusele.

Kõigepealt pestakse laev merevees tekkinud „elust" ehk karpidest, vetikatest ja rohelisest kihist või nagu meremehed ise ütlevad - „habemest - puhtaks. Seda peab tegema veest välja tõstmisele järgneva viie tunni jooksul, sest muidu seda enam puhtaks ei saa.

„Siis vaadatakse üle keevitused, põhjaplaadistus vaadatakse üle, puhastatakse erinevaid jahuteid, mis puutuvad mereveega kokku. Üle poleeritakse sõukruvide labad, et töötamine oleks sujuvam ja kütusekulu väiksem," selgitas laeva kapten Guldar Kivro.

Fotodelt on on näha, et hetkel on laeva süvis punase-valgelaiguline ning valge jäävärviga (värv, mis on vastupidav jääkriimustustele) peab laeva põhja uuesti üle käima. Niisamuti tehakse ära vajalikud keevitustööd ning puhastatakse ja värvitakse esimesed roostekohad.