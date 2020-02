FOTOD | Pealinna ühte magusamasse asukohta tuleb korraga lausa kolm restorani. Nende taga on üks tuntud ärimees

Pikka aega on Tallinna elanikud saanud näha, kuidas Tammsaare pargis käib vilgas töö ühe klaasist hoone ümber ja sees. Kindlasti on tekkinud küsimus, mis sinna tulemas on? On ju tegemist ühe potentsiaalselt magusama kohaga pealinnas. Ärileht sai teada, et majja tuleb koguni kolm erinevat restorani ja nende taga on tuntud ärimees ja korvpalliklubi omanik Sten-Erik Jantson.