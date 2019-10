FOTOD | Peaminister avas New Yorgis EASi esinduse

Avamisel esines tervituskõnega New Yorgi linna rahvusvaheliste suhete volinik Penny Abeywardena, lisaks osalesid Eesti äridelegatsioon ja kohalikud ärikontaktid. Ratase sõnul on eksport Eesti majanduse tugitala.

„EASi välisesindused teevad Eesti ekspordi suurendamise nimel pidevalt väga palju ja head tööd. New Yorgi esinduse eesmärk on suurendada Eesti ettevõtjate ekspordivõimalusi USA idarannikul ja muidugi tugevdada majandussidemeid Ameerika Ühendriikidega. Uute võimaluste avamine Eesti ettevõtjatele on valitsuse jaoks tähtis prioriteet,“ rääkis ta.

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on ekspordinõunik James Yorki näol tegemist äriprofessionaaliga, kes on sündinud New Yorgis, aga elanud vahepeal ka Eestis. „Tema kogemus, võrgustik ja oskused on hea kombinatsioon, et aidata meie ettevõtetel eksporti kasvatada. Selleks pakuvad meie nõunikud nõustamise teenust, aitavad korraldada ärivisiite ja üritusi ning vahendavad ärikontakte ja tegelevad konkreetselt ekspordipartnerite otsinguga,“ märkis ta.

James Yorki ja tema "Eesti loo" kohta saab lugeda varem Ärilehes ilmunud artiklist SIIT.