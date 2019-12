FOTOD | Pensionireformiga seotud streigid on põhjustanud Prantsusmaal pühade-eelses reisijate liikluses ulatuslikke katkestusi, Macron kutsub üles jõulurahule

Lisaks katkestustele rongiliikluses – kus reisijad peavad võitlema limiteeritud istekohtade pärast – on tabanud streigist põhjustatud kaos ka Pariisi metrood ning linna lähiliinide liiklust, mis ühendab Pariisi kesklinna eeslinnadega. Pooled Pariisi metrooliinidest ei töötanud laupäeval. Aurelie Lecerf märkis, et on täiesti valmis selleks, et tema sõit Pariisi eeslinnast Normandia linna Caen võtab tavapärase kolme tunni asemel kuus tundi.

Streikivad ametiühingud pole rahul Macroni reformiga, millega Prantsuse president tahab ühtlustada kogu riiklikku pensionisüsteemi, jättes seni osades sektorites kehtinud eripensionid uuest süsteemist välja. Ka tahab Prantsuse president tõsta pensioniiga 64. eluaastani. Täna on see 62 eluaastat. Ametlikud arutelud pensionireformi üle jätkuvad jaanuaris, kui valitsus tahab reformi parlamenti viia ning juba järgmiseks suveks sellele heakskiidu saada.

Prantsuse president Emmanuel Macron on kutsunud transpordi ametiühinguid pensionirefomiga seotud streigid vähemalt jõulude ajaks peatama, et vältida sel ühel kõige intensiivsemal reisiperioodil suuremaid häireid reisijate liikluses, teatab Reuters täiendavalt.

„Streigid on küll põhiseadusega lubatud ja kaitstud tegevus, kuid ma arvan, et on perioode, kus võiks pidada vaherahu puhtalt austusest Prantsuse perede ja pereelu suhtes,” ütles Macron. Ühtlasi rõhutas Prantsuse president, et keegi ei tõlgenda seda pausi streikides ametiühingute nõudmistest loobumisena.

Küll aga näitaks see vastutustunnet ja austust nende prantslaste vastu, kes igapäevaselt ühes linnas ei ela ja tahavad pühadeperioodi taas koos perekonnaga veeta.