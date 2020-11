FOTOD | Peterburi teele kerkib Baltikumi suurim surugaasitankla

Peterburi tee tankla hõlmab enda alla 25 000 ruutmeetrit, kuhu tuleb 120 aeglase tankimise kohta ning kaks kiirtankurit. Tegemist on võimsaima omalaadse tanklaga kogu Baltikumi ja Soome peale.

Märtsis alustab Bioforce teise etapi ehitusega - Kadaka tee surugaasitankla 35 000 ruutmeetrisele alale tuleb 200 aeglase tankimise kohta ning kaks kiirtankurit. Koos tanklate rajamisega renoveeritakse nii Peterburi teel kui ka Kadaka teel Tallinna Linnatranspordi bussiterminale, kokku 170 000 ruutmeetrisel pinnal.

„Kahes uues surugaasitanklas saavad tulevikus tankida ööpäevas kuni 400 gaasibussi ja vajadusel saab tanklate võimsust veelgi suurendada. Terminalidesse tuleb tavapärane maagaasi ühendus ning surugaasi komprimeeritakse kohapeal. Tankla tehnoloogia saab olema täisautomaatne ja ei vaja operaatorit kohapeal," selgitas Bioforce Infra OÜ juhatuse esimees Henry Uljas.

Mõlema tankla rajamiseks investeerib Bioforce Infra OÜ 7,5 miljonit eurot. Koos kütusega on gaasitanklate hankelepingu mahuks 10 aasta jooksul ca 80 miljonit eurot ehk tegemist on ühistranspordisektori suurima gaasilepinguga Eestis.

Laiaulatuslik uuendus hõlmab endas nii uute busside soetamist kui ka tanklate ehitamist ja bussiterminali renoveerimist. „Kõik tänased diiselbussid on plaanis välja vahetada keskkonnasõbraliku alternatiiviga ning lähiaastatel sõidab Tallinna tänavatel 350 biokütust kasutavat uut bussi, millest 100 on liinidel juba selle aasta lõpuks," rääkis Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse liige Deniss Boroditš. „Tegu on viimaste aastate suurima keskkonnasõbraliku uuendusega Tallinna ühistranspordis. Uute busside kasutuselevõtuga väheneb Tallinna ühistranspordi ökoloogiline jalajälg linnakeskkonnale ca 25 000 tonni võrra aastas," lisas Boroditš.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul aitavad uued bussid lisaks keskkonnasäästlikkusele ka kulusid kokku hoida. „Diiselbusside vahetamine gaasibusside vastu aitab vähendada kulusid ca 5 miljonit eurot aastas. Täna pakuvad gaasibussid hinna-kvaliteedi mõttes optimaalseimat tehnoloogiat. Bussipargi uuendusega hoiame kokku ka vana ja kulunud taristu remondi-ja ülalpidimaskuludelt," rääkis Novikov.