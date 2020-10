Pirital rullus eelmisel nädalal lahti ehituslugu, mis parasjagu segadust tekitab. Arendaja on saanud ehitusloa kindla hoone rajamiseks, kuid reaalselt hakkab kerkima midagi muud. Detailplaneeringuga see kokku ei lähe. Linnaosa vanem ütleb, et kogu lugu meenutab 90ndaid.