„Põhjus on väga lihtne – välismaal on kaubanduskeskustel ägedad vaateaknad, aga meil ei ole – ja siis me otsustasime, et teeme ka,” kirjeldab Väätsa vaateakende algatuse neli aastat tagasi, 2017. aastal ellu kutsunud endine Väätsa vallavanem, tänane riigikogu liige Lauri Läänemets (37), kellele jätsid kunagi pärast keskkooli Stockholmis käies sealsete kaubamajade vaateaknad väga tugeva mulje.

„Alguses oligi, et siin (viipab Väätsa rahvamaja akende poole – S. L.) oli mõni aken ja see oligi kõik, aga seekord meil oli niimoodi, et tahtjaid oli rohkem kui aknaid – ta on väga mõnusalt tõmmanud kogukonna käima,” räägib Läänemets. Kõik Väätsa rahvamaja ja selle lähedal asuva kohviku vaateaknad ongi kogukonnaliikmete endi poolt vabatahtlikkuse alusel tehtud „Selle võlu ongi selles, et tulevad väga erinevad aknad,” sõnab algatuse eestvedaja.