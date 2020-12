FOTOD | Põhja-Tallinna uude kuuma kohta kerkib elamukvartal 137 koduga

Põhja-Tallinnat näeb oma elukohana järjest suurem hulk inimesi, nähtub Kantar Emori poolt läbi viidud 2020. aasta kinnisvaraturu ülevaatest. Liven, kes on tuntud turu ühe kvaliteediliidrina, on asunud Erika tänaval asuva vana tehasehoone asemele arendama kaunist elamukvartalit, kuhu kuulub 6 hoonet 137 koduga.

„See piirkond on esimene eelistus viiendiku inimeste jaoks, kes plaanivad kodu soetada," nentis Liven AS-i tegevjuht Andero Laur. "Tehasehoone ja kinnise territooriumi muutumine tänapäevaseks elukeskkonnaks loob Erika tänavast mõnusama linnaruumi, mis ühendab mereäärset Noblessneri ala tulevase putukaväilaga ning annab uue hingamise kogu ümbruskonnale," lisas Laur. Tema sõnul on kesklinna lähedus, rohealad ja mugav transpordiühendus kindlasti argumentideks, miks Põhja-Tallinn on oma populaarsust järjest enam kasvatamas. "Meil on hea meel, et saame Põhja-Tallinnase lisada eristuva ja erilise keskuse uue kvartali näol, mis muudab piirkonna ühtseks tervikuks," ütles Laur.

Kadarik Tüür Arhitektide arhitektuurikonkursi võidutööd kommenteerinud arhitekt Mihkel Tüüri kinnitusel on neil väga hea meel, et just Liven kõnealust piirkonda arendab: „Kahju oleks selles kohas näha anonüümset maja," ütles Tüür. „Selle koha iseloom, Põhja-Tallinnale iseloomulik tellisarhitektuur ja Arsenali Keskuse kaarakna joon on meie töös edasi arendatud. Kuigi Erika tänava hoonestus on välja kujunenud erinevatel aegadel, domineerib lähipiirkonna linnaehituses ortogonaalsus ja majadevahelised hoovid ning arhitektuuris sümmeetrilisus koos korduva fassaadirütmiga. See jätkub ka meie võidutöö puhul, aga kammerlikumas mõõtkavas. Sisehoovi oleme kavandanud ühiskasutusse, luues nii koha kogukonna kogunemisteks kui külaliste kulgemisteeks."

Foto: Liven Kinnisvara





