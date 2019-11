FOTOD | Põhja-Tallinnas heas usus kasvatatud kanep tõi kriminaalmenetluse

"Mul on väga kahju, et taimede THC tase normi ületas ning suur töö ja vaev on olnud asjatu," ütles Randma. "Leian siiski, et kriminaalmenetluse alustamine ja tänane jõuline aktsioon kasvanduses on antud olukorras ülereageerimine, sest minu kavatsus on kasvatada CBD-kanepit."

"Olen igal ajahetkel olnud valmis koostööks politseiga, et tulemus oleks igati seadustega kooskõlas. THC-sisaldusega taimed oleksid läinud hävitamisele ka minu poolt," selgitas Randma.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro aga ütles pressiteate vahendusel, et alati, kui politseil on alust arvata, et kasvatatava kanepil ei ole põllumajanduslik eesmärk ja THC sisaldus võib olla lubatust kõrgem, siis politsei sekkub ja järgneb kriminaalmenetlus.

"Peame olema veendunud, et niinimetatud tööstusliku kanepi kasvatamise sildi all ei tegele kurjategijad narkoäriga ega ei rikuks seeläbi ka heade põllumeeste mainet,“ lisas Pikaro.

Asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kanepi ebaseaduslikku kasvatamist. Ringkonnaprokurör Raigo Aas selgitas, et esialgu viiakse leitud kanepitaimed kontrolli ning pärast tulemuste saabumist otsustatakse menetluse edasine käik.



Praeguseks on selgunud, et kõnealune kanepikasvandus kannab nime Põhjaõis ja Delfi käis seda viimati kaemas 2. novembril.