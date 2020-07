FOTOD | Põhja-Tallinnas maani põlenud hoonet plaaniti ümber ehitada. Omanik: ei tea, palju kahju tuli tegi

Põhja-Tallinnas põles neljapäeva õhtul ja ööl vastu reedet lahtise leegiga vana tööstushoone. Tegemist on Krulli Kvartalis asuva masinatehase sepatsehhiga, mis on osaliselt muinsuskaitse all. Delfi fotograaf käis sündmuskohal ja kinnitas, et Krulli Kvartalis aadressil Kopli tn 70a on põlenud maha maja ja hoone läheduses tegutsevad päästjad.

Päästeameti pressiesindaja Liina Valneri sõnul toimus põleng aga mõnisada meetrit eemal aadressil Tööstuse 47.

Krulli Kvartal hõlmab hooneid nii Kopli kui Volta tänavatel. 2018. aasta detsembri alguses algatati detailplaneering, et kvartali maa-alale ehitada elamu- ja ärihooned. "Kogu selle territooriumi detailplaneeringu käigus me pidasime maha arhitektuurikonkurssi," ütles Krulli Kvartal AS-i juht Mehis Rump Delfile.

Detailplaneeringul on põlenud hoone märgitud arvuga 23. Planeeringust nähtub, et põlenud hooned olid mõeldud rekonstrueerimiseks. Rumpi sõnul on detailplaneering hetkel käsil, kuid on raske öelda, millal alustatakse hoonete rekonstrueerimise ja ehitamisega. "See, millal detailplaneering saab kehtestatud, see on määrava tähtsusega, millal see areng seal edasi läheb," lausus Rump ja lisas, et protsessi kulg sõltub ka Tallinna linnaplaneerimise ametist.

Detailplaneering Tallinna planeeringute register

Samuti pole veel kindel, milline oleks olnud hoonete kindel funktsioon ja välimus. "Mis täpselt nüüd konkreetsest hoonest saab, see on nüüd järgmine etapp, kui konkreetselt hakatakse igat hoonet eraldi projekteerima," ütles ta ja selgitas, et arhitektuurikonkurss andis üldisemad suunised projekteerimiseks.

Rump ei oska hinnata, kui suured võivad põlengu kahjud olla. Ta nentis, et ei ole kvartalis ise pärast põlengut käinud ja ei tea hoone seisukorda. Tulekahjust sai ta teada eile TNT, kelle käes on ala valdused, esindajalt. "Ka minu jaoks oli see halb uudis ja šokk," sõnas ta.

Rumpi teada on videokaamerasalvestised antud politseile.

Päästemaeti pressiesindaja Liina Valner sõnas, et täna alustati menetlust.