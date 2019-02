FOTOD | Pool valitsuse ministritest kohtusid tuuleettevõtjatega. Viimaseid oli kohal vaid kaks

Kohtumisele terve rea ministriga olid tulnud nii tuuletehnoloogia liidu juhatuse esimees Andres Sõnajalg, kes kohtumist mullu detsembris palus, ning tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse esimees ja Enefit Greeni juht Aavo Kärmas.

Möödunud aasta detsembri alguses seitsmele ministrile tehtud kirjalikus pöördumises tegi Sõnajalg ettepaneku kutsuda kokku ümarlaud taastuvenergeetika arengut takistavate tegurite kõrvaldamiseks vajalike võimaluste otsimiseks.

Oma ettepanekus märkis tuuletehnoloogia liidu juhatuse esimees, et Eestis on taastuvenergia sektoris uute hädavajalike investeeringute tegemine takerdunud erinevate õiguslike ja tehniliste tegurite tõttu. Sõnajala sõnul on nende ületamine üksnes ametnike või ühe ministeeriumi tasandil liiga aeganõudev ja ebaefektiivne.

Ärileht kirjutas sellest, et tuuleettevõtjad saavad valitsuse audientsile, teisipäeva õhtul. Kuigi Andres Sõnajalg juhtis mullu detsembris tehtud pöördumises tähelepanu tervele reale takistustele, mis on hakanud pidurdama investeeringute tegemist tuuleenergiasse takistama, olid enamus neist seotud riigifirma Eesti Energia ning selle tütarfirma Enefit Greeniga.

Täna pidi aga Sõnajalg just koos Enefit Greeni juhi Aavo Kärmasega ministrite ees istuma. Rohkem tuuleettevõtjaid kohtumisel ei osalenud. Ärilehele teadaolevalt näiteks tuuletehnoloogia liit teistele juhatuse liikmetele kohtumise toimumise kohta infot ei edastanud, nad pidid sellest lugema ajakirjanduse vahendusel.