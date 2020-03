FOTOD | Poola teeb välistööjõule juba erandeid ja pikendab riigis olevate ukrainlaste tööviisasid, Eesti sama teed ei lähe

„Nii nagu ka enne eriolukorda ei saa tööandja välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada,” ütles ministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus. Ta lisas, et välismaalasi, kes 17. märtsi seisuga Eestis ei viibinud, Eestisse ei lubata isegi siis, kui neil on viisa või viisavaba viibimise luba ja nende lühiajaline Eestis töötamine on registreeritud.

„See piirang on kehtestatud eesmärgiga tõkestada COVID-19 viiruse levikut,” põhjendas Annus. Ka märkis ta, et välismaalastel, kellel ei ole enam Eestis tööd, soovitab siseministeerium esimesel võimalusel oma koduriiki tagasi pöörduda, kui piiriületused ja transport seda võimaldab. „Ühtlasi palume senistel tööandjatel pärast töösuhete lõpetamist aidata kaasa välismaalaste koduriiki tagasipöördumisele,” lisas ministeeriumi esindaja.

Ta märkis, et Ukraina saatkond on näiteks aidanud koju pöörduda ligi 200 oma kodanikul. „Kuna tööandjad ei saa tulenevalt eriolukorrast arvestada välistööjõuga, keda Eestisse ei lubata, soovitame tööandjatel pöörduda töötukassa poole nõu ja abi saamiseks,” sõnas Annus, viidates, et Eestis on praegu üle 39 000 registreeritud töötu.

Samas saatsid terve rida Eesti aasta põllumehi alles reedel presidendile, valitsusele, riigikogule ja Eesti avalikkusele pöördumise, kus ütlesid, et Eesti kodumaise toiduga varustatus sõltub väga võõrtööjõust, keda nüüd õigepea nii kevad- kui suvehooaja töödele appi on vaja. Töötajaid tuleb Eestisse nii lähematest kui kaugematest riikidest. Palju tööd teevad ära Ukrainast pärit inimesed.

Põllumehed märkisid, et mõistagi on nad tänulikud kõikidele inimestele, kes põllumeestele kaasa elavad ja oma abi on pakkunud, kuid nad peavad endale aru andma, et tuhandete töökäte üle öö asendamine pole lihtsalt võimalik. „Seega palume valitsusel olla põllumeestele toeks ja abiks reaalsete ja kiirete lahendustega, mis tagavad toidutootmise tõrgeteta jätkumise,” märkisid põllumehed pöördumises.

Ka Eesti tööandjate keskliit ja kaubandus-tööstuskoda on avaldanud toetust põllumeeste poolt valitsusele esitatud nõudmisele välismaa põllutööliste riiki lubamiseks, et tagada Eesti toidujulgeolek kodumaiste toodetega. Ainult eestimaise tööjõuga me antud olukorras toime ei tule, leiavad ettevõtlusorganisatsioonid.

Poolas suurim löök ehitussektorile