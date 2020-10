FOTOD | Porto Franco ehitusplatsil käib jälle ehitamine

Valitsus otsustas Porto Franco OÜ-le kuueks aastaks 39,4 miljoni euro mahus investeerimislaenu andmise heaks 30. juulil. Kredexi väljastatava laenu intress on 12 kuu Eurobor pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast. Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt viis miljonit ja maksimaalne suurus 15 miljonit eurot.

Otsus pahandas teisi turuosalisi, kes hindavad seda ebaausaks konkurentsieeliseks ning kaebasid odava riigilaenu peale Euroopa Komisjonile.

Samuti selgus, et 1. juulil tegi kinnisvaraettevõtja Hillar Teder Keskerakonnale 30 000 euro suuruse annetuse. Porto Franco juht on Hillar Tederi poeg Rauno Teder. Natuke hiljem otsustas valitsus Porot Francole laenu anda ning 9. septembril annetas Hillar Teder Keskerakonnale veel 30 000 eurot.

Hillar Teder kinnitas Ärilehele kaks nädalat tagasi, et annetuse ning laenuotsuse vahel seoste otsimine on meelevaldne. „Keskerakonnal ei olnud Porto Francoga mitte mingisugust pistmist," lausus Hillar Teder. „Valitsuse otsus tuli kõige lõpus. KredExist on koroona ajal laenu saanud kui mitte sajad, siis kümned ettevõtted. Ei saa ju öelda, et kui nad ei oleks annetanud, siis nad laenu ei saa. Nendest kümnetest või sadadest ettevõtjatest üks on annetanud, aga laenu on saanud kümned või sajad ettevõtted. Kuidas siit saab leida mingisugust seost või mustrit."

Peaminister Jüri Ratas põhjendas Porto Francole antavat laenu tööhõivega. "Porto Franco on oluline Eesti tööhõivele. Järgmise aasta jooksul toob Porto Franco Eesti majandusse 80 miljonit eurot," seletas peaminister Jüri Ratas Porto Franco otsust. "Umbes 500 inimest saavad ehitusplatsil tööd."