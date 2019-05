FOTOD | President kinnitas Eesti Panga uue presidendi Madis Mülleri ametisse

Madis Mülleri esimene tööpäev Eesti Panga presidendina on 7. juunil.

Kersti Kaljulaid tõdes,et senise presidendi Ardo Hanssoni kingi on raske täita. Ta märkis, et keskpank on institutsioon, mille rolli peale inimesed iga päev ei mõtle ja ei peagi mõtlema, kuid nendel otsustel on inimestele väga otsene mõju.

"Tuleb teha kõrgel professionaalsel tasemel tööd nii majas kui Euroopa Keskpangas," sõnastas Kaljulaid oma ootused uuele kesspanga presidendile, lisades, et Mülleril on kogemusi seal toimetamisel.

Madis Müller lausus, et jagab presidendi arusaama sellest, mis on Eesti panga jaoks oluline ees seisev roll. " Eesti Pank ja president omab selget vastutust euroala rahapoliitika kujundamise eest. Need otsused puudutavad lõpuks Eesti majandust otseselt,"lausus ta.

Müller lausus, et Eesti majandus on hetkel piisavalt heas seisus ja riigieelarve koostamisel võiks olla konservatiivne ja näha ette puhvrite loomist. „Jah, tasub olla ettevaatlik,“ lausus Madis Müller vastuseks küsimusele, kas ta on mures Eesti riigi eelarve pärast.