FOTOD | Prominendid kogunesid vastu võtma Eesti sõpru 18 erinevast riigist

Lisaks president Ilvesele oli kohal palju tuntud inimesi alates Siim Kallasest ja Jaak Aaviksoost kuni Vabamus toimunud sümpoosioni moderaatori Sten Tamkivini.

„Viimaste aastate pingete ja emotsioonide tõttu Eestis, Euroopas ja ka terves maailmas on eriti kasulik koguda ühte ruumi kokku Eesti sõbrad, et arutada seda, mis Eestis juba hästi läheb, ja mis võiks minna veel paremini. Mul on hea meel, et lisaks president Kaljulaidile ja Ilvesele on kohale tulemas ka Eesti ja Silicon Valley hinnatud ettevõtjad nagu Ott Kaukver ja Kristel Kruustük, et vahetada mõtteid meie väikese riigi tuleviku üle," sõnas Tamkivi.

Eesti sõprade kohtumised said alguse üheksa aastat tagasi, kui president Toomas Hendrik Ilves ja ettevõtja Margus Reinsalu korraldasid esimese kokkutuleku. Tänavugi oli Reinsalu kohal, kuid seekord olid ürituse võõrustajad Ilves ja dirigent Neeme Järvi.

„Eesti heaolu ja julgeoleku tagamiseks vajame liitlasi, partnereid, kuid kõige enam sõpru. Ürituse eesmärk ongi ühest küljest luua ja hoida häid sidemeid, kuid teisalt ka tänada ja innustada meie sõpru," selgitas välisministeeriumi kantsler Rainer Saks. „Lisaks ettevõtjatele ning kultuuri- ja poliitikategelastele on üritusele oodata mitmeid Eesti aukonsuleid, kellel on oluline roll meie sõprus- ja majandussidemete loomisel maailmas," lisas ta. Üritusel on tema sõnul potentsiaal tuua kokku ärksad inimesed, uued ideed ja ettevõtmised.

Kokkutulek avati 5. juulil Vabamus traditsiooniks saanud sümpoosioniga „Quo vadis Estonia?", mille selleaastaseks teemaks on „Areng digitaalajastul".