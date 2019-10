FOTOD | Prominentsed ettevõtjad ja poliitikud kogunesid edukaimatele tunnustust jagama

Külalisi olid tervitamas EASi juhatuse liige Sigrid Harjo, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.

Aasta eksportööri nominendid on:

orgaaniliste kosmeetikatoodete valmistaja Eurobio Lab OÜ, pikaajalise kogemusega paberitootja „Horizon" Tselluloosi ja Paberi AS ning mullune aasta ettevõte Cleveron AS. Veel mahtusid kümne tugevama hulka: Admiral Markets Group AS, Ampler Bikes OÜ, AS Operail, CM Tallinn AS, Nortal AS, PKC Eesti AS ja SK ID Solutions AS.

Aasta välisinvestori tiitli eest asuvad võitlusesse:

elektroonika tootja Ericsson Eesti AS, puitmassitehas Estonian Cell AS ning maailma üks suurimaid autotootjaid Daimler AG, kes on viimastel aastatel investeerinud tuntud Eesti ettevõtetesse nagu Bolt ja Starship Technologies.

Aasta disainirakendaja nominendid:

suurettevõtetele mobiilse tööjõu haldamise lahendust pakkuva Topia OÜ, kaugjuhitavaid disainkeriseid tootva HUUM OÜ ja tootmisseadmete monitoorimise lahendust pakkuva Evocon OÜ seast. Kõiki kolme ühendab maailmas ainulaadsete toodete või teenuste olemasolu ning disaini ja kasutajakogemuse tähtsustamine.

Teist aastat järjest antakse välja ka aasta pereettevõtte auhind, mille eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kus juhtimises osalevad pereliikmed mitmest põlvkonnast.