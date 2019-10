FOTOD | Rahanduskomisjon kohtus IMF-i delegatsiooniga. Ükski koalitsioonisaadik kohtumisel ei osalenud

Seda, et koalitsioonierakondade esindajad osalevad seda liiki kohtumistel harva, kinnitas ka komisjoni kuuluv ainus sotsiaaldemokraat Maris Lauri, kes ise on varasematel kohtumistel püüdnud osaleda, kuid tänase kohtumise jättis vahele seoses sotsiaaldemokraatlike naisteühenduste üle-euroopalise kokkusaamisega Brüsselis.

„Samasugune on seis, kui vaadata lisaks osalemisele ka rahanduskomisjoni liikmete aktiivsust küsijana, teemade tõstatajana, jne – olgu siis komisjoni istungitel või kohtumistel erinevate organisatsioonidega,” lisas Sikkut.

Ta pakkus, et opositsioonisaadikute suurema aktiivsuse taga on ehk ka see, et nad kõik on majandusharidusega ja/või rahanduses töötamise kogemusega. „Ilmselt on lihtsalt suurem huvi rahandusteemade vastu,” ütles Sikkut.

Keskerakonda kuuluva Dmitri Dmitrijevi sõnul ei ole kriitika valitsuserakondadesse kuuluvate rahanduskomisjoni liikmete suunal päris õigustatud. „Mina olen esindanud koalitsiooni isiklikult mitmel korral nii kohtumistel OECD-ga – mis olid vahekohtumised – kui ka käinud ise Londonis OECD parlamentaarses assamblees Eestit esindamas,” tõi ta välja.

Dmitrijevi sõnul jäi tal seekordne kohtumine vahele, kuna tal olid kokku lepitud kohtumised Ida-Virumaal. „Hetkel lihtsalt on lihtsalt kiire aeg, Ida-Virumaal on nüüd ka see põlevkivikriis, mistõttu ma pean Ida-Virumaal ka käima,” põhjendas ta.

Keskerakondlasest rahanduskomisjoni liige rõhutas, et varasemalt on sellised kokkulepped olnud, et tema käib koalitsiooni nendel kohtumistel esindamas. „Lihtsalt sel korral mina ei saanud. Kas keegi teine ei läinud minu asemel, seda ma ei oska kommenteerida,” lausus ta.

Arutati päevakajalistel teemadel

Rahanduskomisjoni aseesimehe Maris Lauri sõnul tundis IMF-i delegatsioon huvi tuleva aasta riigieelarve ülesehituse vastu, mis on struktuurses puudujäägis 0,7 protsendiga SKP-st ja missugune on suund selle vähendamiseks, samuti missugune on investeerimispoliitika ja missugune on prognoos seoses kavandatava pensionireformiga.

„Kohtumisel tõdesime, et just pensionireformiga seoses tuleks vaadata tulevikku ja teha enne otsuste langetamist põhjalik analüüs mõjude kohta,“ ütles Lauri. Ta lisas, et kohtumisel tunti huvi veel riigieelarve kulutõhususe ja maksupoliitika vastu.

„Eks me selgitasime, mida meie näeme, mida peaks tegema – seesama küsimus eelarve pikemast vaatest,” sõnas Lauri, viidates näiteks sellele, kuidas praegune valitsus lükkab riigieelarve nelja-aastase strateegia abil investeeringuid edasi.

Rahanduskomisjoni kuuluvad lisaks kohtumisel osalenud Laurile, Sõerdile ja Suttile Reformierakonnast veel Jürgen Ligi, sotsiaaldemokraat Riina Sikkut, keskerakondlased Dmitri Dmitrijev, Kersti Sarapuu ja Natalia Malleus ning EKRE saadikutest Urmas Reitelmann ja Tiit Kala.

IMF-i delegatsioon on Eestis alates 22. oktoobrist kuni 4. novembrini, osaledes selle aja jooksul kohtumistel nii riigi kui ka erasektori esindajatega, arutamaks Eesti majanduspoliitilist olukorda. Iga-aastase põhimissiooni käigus tehtud konsultatsioonide järel valmib ka IMF-i raport majanduspoliitiliste hinnangutega Eesti kohta.

Seekordse visiidi kokkuvõtte esitab IMF-i delegatsiooni juht Cheikh Anta Gueye esmaspäeval, 4. novembril Eesti Pangas toimuval pressikonverentsil. IMF-i delegatsioon tegi vahevisiidi Eestisse ka käesoleva aasta maikuus.