FOTOD | Rahapesu andmebüroo juhi sõnul ei saadud rahapesuvastaseid tegevusi Eestis õigel ajal tööle

Mingi osal juhtudest kindlasti ei tajutud neid riske, ei osatud neid õigel ajal hinnata, mingite ettevõtete jaoks oli tegemist kasumliku kliendisegmendiga ja mingi osal juhtudest oli oma roll ka sellel, et panka on tajutud lihtsalt tehnilise infrastruktuurina, kus klientidel on võimalik raha liigutamine. „Ka selle vastutuse võtmine ei ole käinud ilma teatud vastuoludeta ja küsimusteta,” tõdes Reimand. Tema sõnul on selge, et teatud juhtudel on olnud tegemist tahtliku tegevusega.

„Riigi poolt, riigiasutuste vaates saame öelda seda, et rahapesuandmebüroo poolt on läbi tegevusajaloo kahtlaste rahavoogude transiit, sealhulgas idasuunalt lähtuv olnud meie tegevusfookuses ja tähelepanu all,” rääkis rahapesu andmebüroo juht. Paraku pole aga valdav osa nendest kriminaalmenetlustest jõudnud süüdimõistvate ostusteni, kuna pole õnnestunud tõendada seda, mis kuritegu on olnud vara algse päritolu taga.

„Kui me räägime sellest, milles seisnes riskide valesti tajumine, siis teema ja fookus riskile on läbi aegade olnud olemas, aga mida rahapesu andmebüroo poolt saab öelda - ei tajutud nende asjade mastaapsust,” tõdes Reimand.

Viimase 20 aasta jooksul on rahapesutõkestamise süsteem väga palju muutunud - alates esimestest nõuetest, kuidas finantssektoris tuleb kliente tuvastada ja teateid esitada kuni erinevate komponentide juurdetulekuni. "Alates sularaha teadetest, terrorismi rahastamise tõkestamisest kuni riskipõhise lähenemise ja tegelike kasusaajateni välja," kirjeldas rahapesu andmebüroo juht.

Rahapesuriskid panganduses on kolme aastaga vähenenud

Hinnates tänast riskiolukorda Eesti panganduses - mis on viimasel aastal-poolteisel olnud iseäranis suure avalikkuse tähelepanu all -, on Reimandi kinnitusel alates 2016. aastast rahapesuriskid järjepidevalt vähenenud.

"Alates 2016. aastast on pankade poolt meile teadete esitamisel põhjuste tippu tõusnud põhjus, et kliendisuhe öeldakse üles seetõttu, et kliendisuhtes on kas rahapesukahtlus või suudeta tema vara päritolu või tehingute päritolu kohta piisavalt infot koguda. Me näeme seda jõulist puhastuse algust ka meile esitatud infost alates 2016. aastast," põhjendas Reimand.

Seda, et riskid on pangandussektoris vähenenud, kinnitavad tema sõnul ka kolleegid pankade rahapesu tõkestamise üksustes. "Samamoodi kinnitavad seda finantsinspektsiooni kolleegid enda järelvalvemenetluste aruannete käigus kogutud andmetes," lausus rahapesu andmebüroo juht.

Loe veel

Küll aga märkis ta, et kuna rahapesu uurimine ja tõendamine on aeganõudvad ülesanded, siis ei saa täna veel jagada mingeid kommentaare ei Danske panga ega ka Äripangaga seotud rahapesuga seotud kriminaalasjade tänase seisu kohta.

Ka näitavad välispartnerite päringud, et juhtumeid on viimastel aastatel vähem. "Kui neid on, siis nende mahud ja suurused on väiksemad,” sõnas Reimand. Küll aga toonitas ta, et nende hinnang põhineb vaid väljavõtetel sellest, mis finantssektoris toimub.

"Nii nagu varasemalt, meil endiselt ei ole võimalik pääseda ligi finantssektoiri koguandmestikule näiteks krediidiasutuste, pankade ja makseasutuste kaupa - millised on nende kliendi segmendid, kliendi profiilid, milliste riikidega, millistest riikidest pärit klientide ülepiirilisi makseid nad teevad, milliseid kliente nad teenindavad," sõnas ta.

Ettevõtete meilikontosid kaapedatakse üha enam

"Endiselt Eestit läbivate, siia mitte jäävate välisriikides toime pandud kuritegude rahapesemine ja kahtlaste tehingute transiit on jätkuvalt meie riskipildis üleval. Nagu öeldud, summad on väiksemad juhtumeid on harvem, selliseid suuri väga ilmsete tunnustega kümnetesse ja sadadesse miljonitesse ja rohkem ulatuvaid tehinguid me viimastel aastatel enam ei näe, aga neid endiselt on," märkis Reimand tänast olukorda kirjeldades.

Kui rääkida nendest juhtumitest, mille puhul on teada eelkuriteod ehk mis on olnud vara algpäritolu taga, ja mis täna rahapesu andmebüroo lauale jõuavad, on nii korruptsiooni, riisumise juhtumeid, aga ka lähinaabrite maksukuritegusid. Mõnel juhul on tegu ka narkokuritegude rahaga.

"Eraldi teema ja valdkond, mis täna tooni annab meie toimetamistesse ja juhtumitesse, mis meie lauale jõuavad, on küberkuritegude, -pettuste ja -kelmuste kaudu liikuvad rahad. Kui nende puhul on võimalik identifitseerida kuriteo toimepanija, siis on nende kaudu Eestisse liikunud raha pangakontodel blokeerida ja võimalusel ka ära konfiskeerida.

"Eelmise aasta jooksul oli ka üle 30 juhtumit e-kirja pettustega, kus siis reaalselt tegutsevate ettevõtete vahel e-kirja suhtlus võetakse üle ja reaalse tehingu, reaalse kauba, reaalse teenuse eest osutatav arve võetakse vahelt ära ja muudetakse arvel pangakonto numbrit, pannakse kurjategijate kontrolli all olev pangakonto number," kirjeldas Reimand üht sagedast juhtumit.