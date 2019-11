FOTOD | Rail Baltic sai täna nurgakivi

Nurgakivi paneku tseremoonial osalenud peaminister Jüri Ratase sõnul pani see aluse Eestile ajalooliselt oluliseks ühenduseks Põhja- ja Lõuna-Eesti, Balti riikide ning Põhja- ja Kesk-Euroopa vahel. See on Ratase sõnul sama vajalik meie inimestele ja majandusele kui ka tervele Euroopa Liidule. Ta kinnitas, et Rail Baltic on enamat kui kiirraudtee: "See on unistus nii vaimselt kui füüsiliselt ühendatud Euroopast."

Ratas tänas kõiki inimesi, kes on projekti panustanud ning neid, kes jätkavad tööd, et see saaks teoks. "Eesti on väike ja avatud riik ning Rail Balticu loodav majanduskoridor, uued võimalused ja tarneahelad ning sellest sündiv koostöö on väga kaalukad," sõnas ta.

Ratas tõi välja, et paljude aastate eest alguse saanud mõtte teoks tegemine vajab jätkuvat koostööd ning kõigi osaliste ühiseid pingutusi. "Ees on veel rohkelt tööd nii avaliku kui ka erasektori spetsialistide jaoks. Palju igapäevaste harjumuste muutusi ootab ka meie riikide elanikke. See tähendab Eesti, Läti, Leedu ja Poola jaoks liiklusühendusi, kaasaaegseid ronge, rahvusvahelisi reisi- ja suuri kaubaterminale," ütles Ratas. Balti riike Kesk-Euroopaga ühendaval raudteel saavad nii meie inimesed kui kaubad liikuda senisest kordades kiiremini, mugavamalt, ohutumalt, tõhusamalt ja keskkonnasäästlikumalt, sõnas ta.