FOTOD | Rail Balticu ehitustegevuses vajutatakse gaas põhja. Uuest aastast algab ka uue Ülemiste ühisterminali ehitus

Ülemiste ühisterminali projekteeriva ettevõtte Esplan tegevjuhi Kadi Metsmaa kinnitusel vähendatakse uue terminali valmimisega raudtee kui barjääri olemasolu Ülemiste piirkonnas. „Raudteel, kus praegu saab läbi liikuda ainult väikesest kitsast tunnelist, mis jääb Ülemiste keskuse ja T1 vahele, on võimalik tulevikus liikuda nii üle raudtee, läbi terminali hoone kui ka terminali alt, kuhu tekib avar, lausa linnaväljaku taoline läbipääs” põhjendas ta.

Ühtlasi tõi Metsmaa välja, et praegune trammide ümberpöörde ring lammutatakse ja trammitee hakkab sealt liikuma veelgi otsemalt. „See teeb Ülemiste piirkonna veelgi ligipääsetavamaks,” märkis ta. Ka rõhutas Metsmaa, et uue terminali kogu disainis on rõhutatud inimesekesksust. „Kõige olulisem on jalakäijate ja kergliiklejate katkematu ligipääs ja liikumine [terminalis],” sõnas ta.

Ka on mõlemale poole terminali plaanitud palju avarat ruumi, mis tekitab mõlemale poole linnaväljakud. Lõunaväljakule, mis jääb terminali ja Ülemiste keskuse ning Ülemiste City vahele, on plaanitud palju puhkealasid, mis peaks tulevikus iseenesest elama hakkama. „Siitkaudu on ka ühendus lennujaamaga läbi tulevase Euroopa väljaku,” märkis Metsmaa.

Teisele poole terminali tulev Põhjaväljak, kuhu on plaanitud palju rohelust ja kergliiklusteid, kujuneb tänase trammitee asemele. Ka plaanitakse sinna püsti panna erinevaid taieseid. Mis raudteejaama ennast puudutab, siis lisaks tänasele kahele perroonile lisandub ka kolmas perroon. Need kõik on ligipääsetavad nii ülevalt terminalihoonest kui ka terminali alt läbi sinna loodava väljaku. „Mõeldud on ennekõike sellele, et see terminal teeniks eelkõige inimeste huve,” lausus Metsmaa.