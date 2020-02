FOTOD | Rail Balticu põhiliini viimase Eesti lõigu projekteerimisleping sai allkirjad

Kiirraudteelõik Pärnust Eesti – Läti riigipiirini on 93,5 km pikk ja hõlmab eelprojekti kohaselt 9 raudteesilda, 15 maantee viadukti, 7 raudtee viadukti ja 11 ökodukti. Täna allkirjastatud lepingu tööde maksumuseks on 10 779 467,86 eurot. Järgneva 27 kuu jooksul viib konsortsium trassil läbi ehitusuuringu ja koostab raudtee alusehituse, pealisehituse ning raudteega seotud rajatiste ehitamiseks tööprojekti.

„Tänane lepingu allkirjastamine on meile märgilise tähendusega. Kõik Rail Baltica liini 213 kilomeetrit Eestis on töös. Projekteerimistööde edukas lõpuleviimine on kriitiline eeltingimus projektiga edasi liikumiseks ja ajakavas olemiseks. Rail Baltica meeskond pakub selle lõigu projekteerijatele kogu vajalikku tuge, et see saaks õigeaegselt ja kvaliteetselt tehtud,“ ütles Driksna.

Lisaks Rail Baltica 213 kilomeetri pikkuse põhiliini detailsetele projekteerimistöödele Eestis on alanud juba ka esimese objekti ehitustööd Saustinõmmes. Samuti on alanud Pärnu reisiterminali projekteerimine ja käivad Muuga kaubaterminali tehnilise lahenduse arendustööd. Ülemiste terminali arhitektuurikonkurss on samuti õppenud ning alustatud on raudteetaristu tehnilise lahenduse arendustöödega.

“Rail Baltica näol on tegemist praegusel hetkel suurima infrastruktuuriprojektiga Euroopas, milles on meil au koos Prointeciga kaasa teha. See on meie jaoks väga inspireeriv projekt ning ma luban, et me paneme sellesse kõik oma oskused. Loodetavasti ei jää see leping meil siin Eestis viimaseks,“ ütles Obermeyer Groupi president Maximilian Grauvogl.