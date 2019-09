FOTOD | Rakvere Targa Maja skeemitajate istungid lükkusid edasi, kohtunik heitis süüdistatavale ette kohtu alt vedamist

Süüdistuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt projektiraha väljapetmises esitas Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Kalmer Kask Kalle Karronile ja Rene Reisnerile juba eelmisel sügisel. Samas kaasuses on neile nõude esitanud ka EAS (ümberkorraldustega on nõude esitamine liikunud riigi tugiteenuste keskuse kätte), kes nõuab tagasi üle 130 000 euro. Kuigi EAS rahastas Targa Maja ehitust 85% ulatuses ja sihtasutus pidi ise leidma 15%, skeemitasid Karron ja Reisner süüdistuse kohaselt ka omaosaluse raha EAS-ilt soodustuskelmustega välja.

Täna pididki hakkama kohtuistungid, kuid Rene Reisneri kaitsja, vandeadvokaat Raul Otsa istungile ei tulnud. Põhjus seisneb selles, et Otsa oli paar päeva enne istungite algust kaitselepingu üles öelnud, sest ei jätka advokaadina, vaid asub tööle teisele ametikohale. Otsa ütleb ka oma taotluses, et on püüdnud leida talle asendajat, ent Rene Reisner viibis mitu nädalat töölähetusel New Yorgis ja seega pole otsingud õnnestunud.

Kohtunik Heli Väinaste heitis Reisnerile ette, et ta on sellise viivitamisega kohut alt vedanud, Reisner põhjendas aga, et ta oli Eestist ära ja suhelda siis ei saanud. Mõlema osapoole jutust käis korduvalt läbi, et tegu on väga mahuka kohtuasjaga. Tõepoolest, kohtuistungeid pidi toimuma tihedalt kuni detsembri alguseni, nüüd lükkub istungite lõpp tõenäoliselt uude aastasse.