FOTOD | Ratas: selles kriisis lasub riigil erakordselt suur vastutus

Valitsus jätkas täna eelarveseminari Sagadis ja pidas arutelu täiendava rahastamisvajaduse, eelarvevõimaluste, majanduse elavdamise meetmete ja ettevalmistamisel olevate välistoetuste kasutamise võimaluste üle.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et riigil on selles kriisis erakordselt suur vastutus, sest eelarveotsustest sõltub paljude inimeste heaolu ja elatise teenimise võimalus. „Raskel ajal peame riigieelarvega majandust toetama, et kriis turvaliselt ületada ja majandus kindlale kasvu kursile aidata. Valitsus kaalub majanduse elavdamiseks võimalikult täpselt sihitud meetmeid, mis aitaksid just neid elualasid, mis on piirangute tõttu kõige rohkem kannatanud. Peame vajadusel juba kehtestatud meetmeid jooksvalt üle vaatama ja uuesti sihtima,“ ütles Ratas. „Võtame taastumise kursi. Meie eesmärk on teha koroonaviirust seljatav eelarve.“

Ratas lisas, et eile ja täna arutas valitsus põhjalikult, kuidas oleks kõige otstarbekam kasutusele võtta Eestile eraldatud uue, 2021-2027 eelarveperioodi Euroopa Liidu toetusi. „Meil on üksmeel, et peame nii ministrite kui ka ametnike ja projektide elluviijate tõhusas omavahelises koostöös tõsiselt pingutama, et võtta euroraha kasutusele võimalikult kiiresti, sealhulgas teha hoogsalt ära selleks vajalikud ametkondlikud ettevalmistused. Soovime, et uue perioodi Euroopa Liidu toetused jõuaks saajateni ka juba järgmisel aastal võimalikult suures mahus.“

Eelarvearutelu jätkub järgmisel nädalal. Valitsus peab esitama riigieelarve eelnõu riigikogule hiljemalt kolm kuud enne uue eelarveaasta algust ehk septembri lõpuks.

Sel sügisel koostatakse üheaegselt nii järgmise aasta riigieelarve eelnõu kui ka järgmise nelja aasta eelarvestrateegia. Tavapäraselt kinnitab valitsus eelarvestrateegia kevadel, kuid riigieelarve alusseadusse tehtud muudatus lubab valitsusel eriolukorra tõttu lükata eelarvestrateegia kinnitamine septembri lõppu.

Riigikogule esitatav riigieelarve eelnõu on valitsuse kollektiivne otsus. Valitsus teeb kabinetinõupidamisel põhimõttelised otsused ja annab oma istungil heakskiidu nende otsuste põhjal koostatud eelnõule.