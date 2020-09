FOTOD | Remonti läinud Tallink City hotelli mööbel ja sisustus leidis tee kohtadesse üle Eesti

Suve hakul, kui kunagise Teenindusmaja hoone omanikega kokkuleppel võeti Tallink Grupi poolt vastu otsus Tallink City hotell järgmise suveni sulgeda ning selle aja jooksul omanike poolt täielikult renoveerida, oli koheselt selge ka see, et hotellis edaspidi kasutust mitte leidev mööbel ning sisustus võiks võimalikult suures ulatuses ringlusse jõuda.

Koostöös Sotsiaalministeeriumi allasutustega leiti üle Eesti hulgaliselt asutusi ja organisatsioone, kelle jaoks endiselt heas korras mööbel ja sisustus praegusel keerulisel ajal hädavajaliku uuenduskuuri läbi võimaldas viia ning mõnel puhul lausa hädavajalikke teenuseid planeeritust kiiremini pakkuma võimaldas hakata.

Hotelli mööblist ja sisustusest leidsid peamiselt taaskasutust voodid, madratsid, toolid, lauad, öökapid, voodikatted, kardinad, kuid uue kodu leidsid näiteks ka hotelli vastuvõtulaua suured puidust seinapaneelid ning hotelli fuajees paiknenud hiigelsuured seinapeeglid.

Abisaajate hulgas olid nii Kuusalu sotsiaalteenuste maja, Hageri hooldekodu, Nõo Vabatahtlik Päästeselts, Koeru hooldekodu, Türi noortekodu ja sotsiaalmaja, Lõuna-eesti hooldekeskus, Lääne-Harju vald, Maarjamaa Kodud OÜ, Kiisupere lasteaed ja paljud teised.

Foto: Tallink Hotels

„Oleme oma hotelle uuendades viimastel aastatel üha enam pööranud tähelepanu keskkonnasõbralikule lähenemisele ning üha enam otsinud võimalusi meile mittevajalike, kuid heas korras ja kasutuskõlbulike esemete taaskasutamiseks. Aastatega on meil välja kujunenud mitmeid häid partnereid, kes asjadele alati tänuväärse uue kodu või uue elu leiavad ning seeläbi kohati lausa inimestele tööd ja tegevust suudavad pakkuda. Hea näide sellest on meie tubli koostööpartner Lääne-Harju vald, kelle ambitsiooniks on saada Eesti kõige rohelisemaks vallaks ning kelle tegevust selle eesmärgi nimel me hea meelega toetame," lausus Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.

Foto: Tallink Hotels

„Tallinki abiga oleme sisutanud peaaegu kogu Lääne-Harju Tugikeskuse, mis on koduks mitmele inimesele," ütles Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Selle aasta lõpus saavad tugikeskuses valmis kortertüüpi eluruumid ning kogu sisutus tuli Tallink City hotellist. Lisaks leiab hotelli mööbel rakendust valla huvi - ja kultuurikeskustes. Hotelli kardinatest aga valmistatakse järgmiseks aastaks ligi 10 000 poekotti, mida hakatakse inimestele tasuta jagama. Lääne-Harju vald on seadnud eesmärgiks, et 2021.aasta on Lääne-Harju kilekotivaba. „Oleme siiralt tänulikud Tallinkile, mis aitab viia ellu meie rohevalla eesmärke ning edendada ringmajandust," ütles Jaanus Saat.