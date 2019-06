FOTOD | Riisipere-Turba raudteelõigul paigaldatakse rööpaid

Pühapäevaks oli esimene kilomeeter rööpaid paigaldatud. Riisipere-Turba raudteed ehitab Go Track OÜ ning selle valmimistähtaeg on 2019. aasta oktoobri algus.

Endine vedurijuht Neeme Sihv kirjutas pühapäeval oma blogis, et reisirongiliikluse katkemisest on möödunud peagi 24 aastat ja rööbaste ülesvõtmisest 15 aastat. „Täna [pühapäeval] sai esmakordselt peale seda maha pandud esimene raudteelõik teisel pool Riisipere ülesõitu, nii kilomeetrijagu. Suur samm inimestele! Enda tunnet ei oska ma kirjeldadagi. Pisut ehk ikka tusane, et see nii kaua aega võttis (7 aastat esimesest postitusest siin lõigul), aga samas tekkis klomp kurku kohal olles,” kirjutas ta.