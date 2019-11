FOTOD | Robotid võitsid äärmiselt meeleolekul turniiril rahamehi

"Lauatennis on Bolti kontoris populaarne ja huumoriga võttes on pinksipall isegi Bolti logo peal. Tarkvaraettevõtetes on enamik töid ju istuvat laadi. Seetõttu kutsume idufirmade asutajaid ja töötajaid lisaks igapäevase raha kaasamise ja müügikäibe kasvatamise kõrval kord aastas üksteisega mõõtu võtma vahval sportlikul võistlusel," rääkis ta.

LIFT99 turundusjuht Kadri Barclay lisas, et Eesti idufirmade sektoris on väga põnevad ajad. "Meie sektor kasvab jätkuvalt 30% aastas ehk siis kordades kiiremini kui Eesti majandus tervikuna. Me loome juba täna 2,5% Eesti SKPst. Kui siia lisada „tavaline” IKT, siis on see panus 7–8% SKPst. Ei ole utoopiline prognoosida, et praeguste trendide jätkudes räägime 5 aasta pärast 9–10% Eesti SKPst," lausus ta.

Eestlased vallutavad maailma

"Eestlaste teadmised ja oskused on maailmas hinnatud ning me teeme oma tööd suure pühendumuse ja hingega. Bolt tegutseb 35 riigis ja on turuliider Aafrikas ja Ida-Euroopas; Cleveron tegutseb Ameerikas, Euroopas, Okeaanias ning paigaldas just oma esimese pakiroboti Dubaisse," kirjeldas ta.

Lisaks laienes LIFT99 kevadel Kiievisse ning avab oma teise pinna Tallinnas Fotografiska hoones, kuhu esimesed tiimid saavad juba 3–4 nädala pärast sisse kolida. "Me oleme kogukonnana pika tee maha tulnud ning seda tasub aeg-ajalt meelde tuletada – kokku tulla ja tähistada. Miks mitte ühe sõbraliku pingpongi turniiriga," sõnas Barclay.