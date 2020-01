FOTOD | Saaremaa džinnitootja keedab lähikuudel mitme Soome ja Eesti linna jõulukuused käsitööjoogiks

„Mõte jõulukuuski tooniku tootmises kasutada sündis, kui paar esimest Kuusk ja Kardemon toonikupartiid olid edukalt läbi müüdud ning turu nõudlus uute puiste maitsete järele paistis selgelt välja,” rääkis 2016. aasta oktoobris asutatud Lahhentagge OÜ tegevjuht Maarit Pöör. Saaremaal tegutsev ettevõtte näol on tegu kiiresti kasvava käsitöötooniku ja džinnitootjaga.

Kui eelmisel aastal läks tooniku valmistamisel kasutusse vaid üks, Kuressaare jõulukuusk, siis sel aastal kasutatakse selleks ära kahe Soome linna – Helsingi ja Loviisa – ning kahe Eesti linna – Kuressaare ja Pärnu jõulupuud.

„Otsisime toorainet, mis samas oleks kvaliteetne ning kannaks edasi meie motot loodussäästlikust tarbimisest. Linnade suured jõulupuud lähevad reeglina pärast pühi tuleroaks. Samas on need puud veel piisavalt värsked, et nende okste purustamisel eralduksid õlid ning mahlad, mis toonikutele maitse annavad,” põhjendas Pöör.

Praeguseks on Eestisse ära toodud mõlema Soome linna jõulukuused – Helsingi omal käidi järel 2. jaanuaril ning Loviisa omal möödunud reedel, 10. jaanuaril. „Helsingi jõulupuu on tänaseks hakitud ning hakkest valminud tõmmis on saadetud laboratooriumisse uuringutele. Kohe, kui oleme saanud analüüsitulemused, alustame tootmist,” rääkis Pöör.

Sarnane protsess järgneb ka teiste linnade jõulupuudega. „Kuna oleme alles noor ettevõte, ei ole meil olnud võimalik suurtesse tööstusseadmetesse investeerida. Kõik kuused hakitakse väikese koduse köögikombainiga, ca 200 grammi korraga. See tähendab, et tootmine toimub vastavalt purustamisvõimalustele,” rääkis Pöör.