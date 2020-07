FOTOD | Saaremaal maabus Tallinki erireis, millel oli vastas busside armee ja lõõtsamees

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Linki sõnul osutus reis väga populaarseks ning sellele pidi vastu organiseerima ligi 30 bussi, mis viivad reisijad erinevatele Saaremaa ekskursioonidele ning osad turistid liiguvad ka otse Kuressaarde.

"Täna pärastlõunal toovad bussid reisijad taas sadamasse ning laev väljub Saaremaalt kella 18.00 paiku," ütles Link.

Hommikul tervitas soomlasi sadamas meeleoluka muusikaga kohalik lõõtsamees Rein Orn.

Linki sõnul on see reis sel suvel ühekordne üritus. Kui see on väga edukas, klientide poolt hästi vastu võetud ja nõudlust sarnase reisi järgi on, siis kaalub laevafirma kindlasti sellise reisi korraldamist ka edaspidi.

"Tänases olukorras, kus väga palju on veel ebamäärasust ja ebakindlust, on Tallink väga paindlik ja valmis klientidele ja reisijatele pakkuma neid võimalusi, millest huvitatud ollakse ja kaalub mitmeid erinevaid sihtkohti ja võimalusi, mis Covid-19 eelsel ajal poleks ehk võimalikud olnud. Täna lähtume oma reiside puhul eelkõige just ohutuse kaalutlustest, erinevatest riiklikest piirangutest ning meie reisijate soovidest, valmisolekust mõnda sihtkohta reisida ja suudame väga kiiresti erinevatele võimalustele reageerida. Soomlaste huvi Saaremaa vastu on jätkuvalt suur, seega pole tulevased reisid kindlasti välistatud," ütles ta.

Küsimuse peale, kas tegu on reisi puhul pigem heategevusega, ütles Link, et puhtalt selle reisi näol tegemist ei ole, kuid Tallinki juhtkonna kindel soov selle suve sihtkohtade valikul oli tõepoolest Saaremaale abikäe ulatamine ning Saaremaa turismisektorile ning majandusele omalt poolt õla alla panemine.





Foto: Tallink





