FOTOD | Selgusid Rail Balticu Ülemiste terminali arhitektuurikonkursi võidutööd

Tähtajaks laekunud tööd seadis paremusjärjestusse üheksaliikmeline žürii koosseisus Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave, Pro Kapital Eesti AS juhatuse liige Allan Remmelkoor, AS Eesti Raudtee arendusjuht Andrus Noor, Mainor Ülemiste nõukogu liige Andrus Kaldalu, pikaajaline Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd, Ülemiste piirkonna struktuuriplaani koostaja Mattias Agabus, arhitekt ja endine Läti kultuuriminister Janis Dripe, Taani arhitektid Jesper Gottlieb ja Thomas-Grave Larsen.

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on Eesti pealinn võrreldes teiste Euroopa pealinnadega unikaalses olukorras, kus lennujaam ja varsti ka Rail Baltica peajaam asuvad peaaegu kõrvuti otse kesklinna külje all. "Juba teist aastat ületab Tallinna lennujaama reisijate arv 3 miljoni piiri, mille mõju Eesti majandusele on ligikaudu 2,6% SKPst aastas. Usun, et kõrvuti ja koostöös Rail Balticuga suudame me Eesti jaoks luua rohkem ja kiiremaid ühendusi maailma erinevate otstega, mis toob siia rohkem turiste ja seeläbi elavdab meie majandust veelgi rohkem," lausus Tuvike.

Käesoleva aasta lõpuni saavad huvilised konkursil osalenud töödega tutvuda Tallinna Lennujaama galeriis.