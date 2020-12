FOTOD | Sombune jõululaupäev ei ole inimesi koju jätnud, kaubanduskeskused on viimase hetke jõuluostlejaid täis

Kohapeal viibunud Delfi fotograafi sõnul suurt tunglemist küll ei olnud, kuid rahvast oli palju – nagu viimasel ajal juba tavaks on saamas –, kohati ehk isegi rohkem kui tavalisel argipäeval.

Eile andis valitsus teada tervest reast piirangutest, mis Tallinnas ja Harjumaal viiruse leviku peatamiseks 28. detsembrist 17. jaanuarini kehtestatakse. Kuigi nende järgi peavad uksed külastajatele sulgema küll kinod, spordiklubid ja restoranid, siis kaubanduskeskustele valitsus piiranguid ei seadnud.

„Ärge kartke, kaubanduskeskusi ei suleta. Just see oleks tekitanud surve maakonna piiride ületamiseks. Sellepärast ei teinud me seda ka Ida-Virumaal," põhjendas välisminister Urmas Reinsalu eilsel pressikonverentsil. Tema sõnul oleks kaubanduskeskuste sulgemise kroral Ida-Viru inimesed hakanud käima Rakveres või Tartus, mis oleks tekitanud vajaduse üleriigiliste piirangute kehtestamise järele.

