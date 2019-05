FOTOD | Sõnajalad on sunnitud Aidu tuulepargi asjus ka riigikogu treppe kulutama

Oleg Sõnajala sõnul käisid nad kohtumas riigikogu liikmetega, et selgitada olukorda, mis täna Aidu tuulepargi ümber on kujunenud. "On üks asi, kus me tahame, et tõde päevavalgele tuleks. See on see, et riik kaitseministeeriumi isikus võttis Aidu tuuleparki kooskõlastades endale väga olulise kohustuse. See oli kohustus integreerida Kellavere radar kaldavaatlusradaritega," rääkis Sõnajalg.

Tema sõnul on riik jätnud oma osa selles asjas tegemata ja hoidub selle mainimisest. "Selle põhileevendusmeetme, millest oli juttu terve planeeringu- ja kooskõlastamisprotsessi jooksul, on riik jätnud tegemata – ja nüüd süüdistab meid kõrgemate tuulikute ehitamises. Nii lihtne see ongi," lausus Sõnajalg. Ettevõtja ei soovinud täpsustada, kellega konkreetsemalt tänane kohtumine riigikogus aset leidis.

Vaidlused kooskõlastuse ja tuulikute pikkuse üle

Olukord, mis sai alguse 27. märtsil, kui Sõnajalad jätkasid Aidu tuulepargis kahe poolelioleva tuuiku ehitust, jõudis 19. aprillil etappi, kus tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet palus appi politsei, et kehtestada arendajatele ehituskeeld. Politsei kohalolu Aidu tuulepargis jätkub, kuniks "oht objektil on kõrvaldatud".

Kuigi arendajad ütlevad, et nad ehitavad tuulepargis kehtiva ehitusloa ja kaitseministeeriumi kooskõlastuse alusel, on riigiasutuste seisukoht, et tegemist on ebaseadusliku ehitustegevusega, kuhu püstitatud 221-meetristele tuulikutele puudub kaitseministeeriumi kooskõlastus.