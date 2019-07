FOTOD | Sõnajalad pole ainsad – kaitseministeerium maadleb ühe tuuleärimehega keset südasuve kohtus nii, et sädemed lendavad

Näiteks kurtis Laur esimesel, 5. juunil toimunud istungil, et kui Varja vaidlusse tuuakse ka Aidu vaidlus siia, peavad nad hakkama ka selles asjas tõestma, et Aidu ehitusluba ei olnud kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud. Kui Raudvere juhtis tähelepanu 2015. aastal Sõnajalgadele antud hoonestusõigusele, märkis Laur, et see ei antud „suvalise tuulepargi rajamiseks”.

Ka sai juba esimesest istungist peale hoo sisse Lauri ja Raudvere omavaheline sõnaline mõõduvõtt, kus Laur siis, kui Raudvere mõnda tema järeldust või sõnavõttu katkestada püüdis, käratas arendajale konkreetselt, et see vait oleks ega tema jutu vahele ei segaks, seda muidu ei saa seda kohus kas protokollida või tema oma mõtet lõpetada. Ka täna tõrvas kaitseministeeriumi advokaat nii arendajat kui ka tema poega Gregor Raudveret korduvalt sellekohase märkusega.

Kaitseministeeriumi ametnik kolm korda tunnistajapingis

Kui 5. juunil toimunud istungi alguses ei olnud kohtunik veel kindel, et mingi osa kohtumenetlusest tuleb riigisaladust sisaldava materjali tõttu kinniseks kuulutada, siis teise, 14. juunil toimunud istungi näol oligi tegu kinnise istungiga, et kaitseministeeriumis töötav riigikaitseliste ehitiste valdkonna juht Mati Kuppar saaks anda vastuseid Varja tuulepargi ehitusloa menetluse osas riigisaladust puudutavates küsimustes.

Kuppari ülekuulamist taotles kaitseministeerium ja seda pidas kohtunik ka vajalikuks, kuna leidis, et varasemalt õhuväes, nüüd kaitseministeeriumis töötav ametnik on olnud pidevalt arendaja partner Varja tuulepargi arendamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuse taotlemise protsessis.

Kuigi Kuppar kuulati üle nii esimesel kui teisel istungil, jõudis ta tänasel istungil ka kolmandat korda tunnistajapinki. Kuigi Raudvere advokaadid Piret Blankin ja Edgar-Kaj Velbri pidasid tema järjekordset ülekuulamist ebavajalikuks, oli neil seejuures esitatud kohtule nimekiri vastuoludest, mis Kuppari seniste ütluste põhjal olid tekkinud ja mis nende hinnangul näitasid tunnistajat ebausaldusväärsena.

Ka olid nad väga kriitilised tunnistaja suhtes, kelle sagedased vastused esimesel istungil olid, et ta ei tea või ei mäleta. „Ma ei väida täna siin, et tunnistaja andis ebaõigeid tunnistusi tahtlikult, aga kui tunnistaja ei mäleta, ei tea, siis ei ole midagi teha. Selle rohi ei ole uuesti üle kuulamine,” märkis Raudveret esindanud Piret Blankin.

Samas kohtunik põhjendas uut ülekuulamise vajadust sellega, et selgitada välja, kas tõesti on tegu tunnistaja poolt asjade mitte teadmise või mitte mäletamisega. „Kohus peab asjas välja selgitama tõe. Mina ise leian, et nendes küsimustes, mis kaebaja on ise välja toonud, on vajalik täiendav kuulamine,” ütles Liiv. Kohtunik rõhutas ühtlasi, et tal ei ole tekkinud tunnet nagu oleks tunnistaja seni valeväiteid esitanud.

Kõik sai alguse Gruusia sõjast

Üks esimesi vastuolusid, mida Kuppar pidi taas selgitama, oli see, et kuidas ütleb kaitseministeerium, et ei ole kooskõlastanud ei Aidu, Purtse I ega Purtse II tuulepargi projekte.

„Ma ütlesin, et me ei ole kooskõlastanud ehituslubasid. Jah, kaitseministeerium on kooskõlastanud eelprojektid teatud tuulikutüüpidele, teatud tuulikusituatsioonide juures. Kui nendest parameetritest minnakse välja, siis enam ei ole tegemist kehtiva kooskõlastusega,” põhjendas ametnik.

Ka märkis ta, et kõik kooskõlastused, mis on kaitseväe poolt kaitseministeeriumisse edastatud, on olnud tingimuslikud – ehk eelprojektidele on alati seatud mingid tingimused, millega arendajad peavad arvestama. Näiteks Aidu tuulepark on saanud kahele eelprojektile kaitseväelt tingimusliku kooskõlastuse.

Teine teema, mille osas pidi kaitseministeeriumi ametnik selgitusi jagama, oli see, millal täpselt ja millest tingitult toimus muutus Eesti julgelolekuolukorras, mis muutis ka kaitseministeeriumi tuuleparkide projektide hindamisel ja neile kooskõlastuse andmisel rangemaks – ehk mil kehtestati nö nulltolerants Ida-Virumaale rajatavatele tuuleparkidele.

Kuppar viitas muutunud julgeolekuolukorrale ja sellele, et Eesti idanaaber on asunud Läänemerel teostama lende ilma transponderiteta ja seeläbi testima meie sõjalisi võimalusi. Tema sõnul intensiivistus Venemaa lennutegevus Läänemerel pärast 2008. aasta Gruusia sõda. Sellest oli tingitud ka NATO õhuturbemissioonid Balti riikides alates 2014. aasta märtsist, meede, mida seni ei olnud kasutatud.