FOTOD | Soome poliitik ja ärimees pani oma Eestis asuva hotelli juba müüki

Väyryneni ostetud villa asub Pärnu ranna ääres, kuid viimastel aastatel on see talveperioodil suletud olnud ning suvel renditud välja ühele Soome turismifirmale.

Ettevõtte Vuokko & Paavo OÜ käive oli eelmisel aastal 70 000 eurot ja kasum 16 000. Aasta enne seda oli kasum 15 000 eurot. Ainuke juhatuse liige on firmal Paavo Väyrynen. Tegemist on hosteliga, mil on luksuslikud toad, kust ei puudu ka minibaarid.

Paavo Väyryneni firma müüb täna Inge Villat 570 000 euroga, toona oli see müügis 550 000 euroga. Ehkki mees ei soostunud ostuhinda kunagi avaldama, siis tema firma majandusaasta aruandest võib välja lugeda, et lõplik ostusumma oli 480 000 eurot.

Kauppalehti kirjutab, et viimastel aastatel on Pärnu väikehotelle tugevasti mõjutanud uute hotellide avamine linnas.

„Algselt me ostsime Inge Villa selleks, et seal peatuksid lapsed ja noored, kes kasvavad meie noortekodudes. Viimastel aastatel on see aga välja renditud Ikaalineni reisibüroole. Rohkem sel väga kasutust ei ole olnud," kommenteeris Paavo Väyrynen ise. Ta lisas hiljem, et otsib uut kinnisvara kas Pärnust või Tallinnast.