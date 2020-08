FOTOD | Soomlased avasid Tallinnas Ferrari esinduse: eestlased saavad oma Ferrari palju soodsamalt kätte!

Ferrari esindaja, Luxury Collection autokeskuse juhi Esa Schroderusi sõnul saab Eestist osta kõiki Ferrari mudeleid ning Tallinna kohapealne autovalik vahetub iga kahe nädala tagant. „Korraga on kohapeal miljonite eest võimsaid masinaid, mida saab ka testida," ütles Schroderus.

Lisaks Ferraridele saab esindusest osta ka teisi uusi ning kasutatud eksootilisi automarke, näiteks McLareneid.

"Eesti maksud on Soomest madalamad ning see peegeldab ka hinnas - eestlased saavad oma Ferrari tunduvalt soodsamalt kätte," lubas Schroderus ja lisas, et kui seni pidid Eesti Ferrari omanikud oma auto Soome hooldusesse viima, siis nüüd saab selle Tallinna esindusse tuua.

"Võib küsida, kas praegu on superautode esindussalongi avamiseks just kõige parem aeg, aga näiteks selle aasta juuni oli meie jaoks Soomes aegade parima müügiga kuu. Arvan, et tänavu saab Eestis müüa kuni viis ning järgmisel aastal 10-12 uut superautot," ütles Schroderus.

Schroderusi sõnul sai ettevõtte suhe Ferrariga värskelt täiendust kui Luxury Collectioniga ühines osanikuna pikaajajaline Ferrari tehasemeeskonna piloot, kahekordne LeMansi võitja ja GTE-Pro klassi maailmameister Toni Vilander.

"Toni on Ferraridega võistelnud 15 aastat ning tema jaoks on Maranello sisuliselt kodurada. Toni Vilander hakkab edaspidi osalema Eestis korraldatavatel võistlus- ja testimisüritustel, millel kliendid näevad superautode tõelisi võimeid," lisas Schroderus.

Tallinna keskust hakkab vedama Torsten Kihlman, kes on ka varem Eestis superautode müügiga tegelenud.