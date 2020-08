FOTOD | Suure-Lähtru mõis. Kuidas Helmed selle ostsid, mis see maksis ja kui palju raha sinna kulus?

Mart Helme on õhtulehele öelnud, et osa mõisa mööblist on tulnud tema juurde ise. "Inimestega tuleb suhelda, rääkida, mida sa vajad - siis tulevad õiged asjad ise sinu juurde - mulle on näiteks kingitud vana mööblit," näitab Helme uhkeid kappe saalis.

Samas intervjuus ütleb Helme, et mõisapidamise võti on selles, et tööd ei tohi karta. Ta ütles eestlaste kohta halastamatult: "Me pole mingi töörahvas, nagu armastatakse rääkida, oleme laisad ja joodikud."

Mart Helme kinnisvara Foto: Kroonika

Mart Helme ja Suure-Lähtru mõis Foto: Rauno_Volmar

Ringreis Läänemaal Foto: Andres Putting