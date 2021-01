FOTOD | Suures rahapesus süüdistatav Tiiu Järviste astus kohtu ette

Riigiprokuratuur esitas 2020. aasta juunis kolmele GFC Good Finance Company AS töötajale, nende hulgas Tiiu Järvistele, süüdistuse ulatuslikus rahapesus. Kahtluse all on 2, 88 miljoni euro pesemine.

Süüdistuse kohaselt oli GFC Good Finance Company AS näol tegemist makseasutusega, mis võimaldas avada peamiselt mitteresidentidele maksekontosid ning teostada ja vahendada nende makseid. Rahapesu aluseks olevaid tehinguid ei oleks tohtinud ei äriühingu sisekorrareeglite ega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutada.

Karistusseadustiku paragrahvi 394 järgi karistatakse suures ulatuses rahapesu eest kahe- kuni kümneaastase vangistusega.