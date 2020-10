FOTOD | Suurte laienemiplaanidega Eesti firma kaasas 7,5 miljonit eurot ja avas esimese viietärni tudengihotelli Riias

Vastavatud hotelli kontseptsioon on Baltimaades uuenduslik üliõpilaskodu lahendus, mis pakub täisteenust, tagades kõik turvaliseks ja mugavaks eluks vajaliku. Mitte ainult hubaseid ruume elamiseks ja õppimiseks, vaid ka sotsialiseerumiseks ja rahvusvahelises keskkonnas aja veetmiseks.

Duck Republik hotellis on 350 voodikohta, millest enamik on tudengitele ja noortele spetsialistidele juba välja renditud. See on märkimisväärne, arvestades COVID-19 mõjusid siin regioonis ja kogu maailmas. Ühtlasi näitab see, et valitud strateegia on osutunud õigeks ja hariduse eksport jätkub vaatamata viiruse esitatud väljakutsetele. Veelgi enam, tänu revolutsioonilisele majutusteenusele aitab Duck Republik tuua Baltikumi rohkem tudengeid, sest tihti valitakse sihtriik tudengi vajadusi arvestava majutuse olemasolu järgi.

„Meie eesmärk on luua maailma parim tudengihotell ning saada välismaal eluaset otsivate tudengite seas esimeseks valikuks. Soovime samas edendada üliõpilaste välisõpinguid ning tudengite omavahelist koostööd, olenemata nende õppesuunast või päritoluriigist," rääkis Duck Republiku tegevjuht Hanno Liiva.

Liiva sõnul valiti esimeseks asukohaks Läti, kuna tegu on edukaima haridust eksportiva riigiga Baltikumis. "Meil on välja kujunenud koostöö Läti ülikoolidega. Näiteks opereerime järgmised 20 aastat Riia Tehnikaülikooli ühiselamut Biešu tänaval. Kavatseme sinna investeerida üle nelja miljoni euro ja avame seal 2022. aastal järgmise uue kontseptsiooniga majutusasutuse. Duck Republiku kontseptsiooni järgi loodud esimese tudengihotelli avamine on kahtlemata oluline samm hariduse ekspordi edendamisel," rääkis Liiva.

Riia Tehnikaülikooli rahvusvahelise akadeemilise koostöö ja välistudengite koolituse valdkonna aserektor Igors Tipāns möönis, et hariduskespordi vallas on tänavune aasta äärmiselt väljakutsuv ja keeruline kuid üliõpilaste liikuvus on ja jääb oluliseks nii ülikoolidele kui ka Läti majandusele tervikuna.

„Läti on juba praegu välistudengite jaoks atraktiivne sihtriik - Covid-19 põhjustatud oludele vaatamata võttis Riia Stradinsi Ülikool sel õppeaastal vastu rekordarvu välismaalt tulnud õppureid," kinnitas ülikooli haldus- ja arendusprorektor Toms Baumanis "Kvaliteetne haridus, nüüdisaegne ja avatud ühiskond, mõistlikud kulud ja turvaline keskkond on need, mis edendavad Läti pakutava hariduse mainet maailmas," sõnas ta.