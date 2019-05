FOTOD | Suurtehing Riia kesklinnas: kinnisvarafond ostis tuntud kaubamaja 75 miljoni euroga

Müüjat nõustanud firma Newsec teatas, et Linstow jäi tehinguga rahule ning kiitis Balti kinnisvaraturu likviidsust. "Galerija Centrsi puhul pole tegemist mitte ainult ühe külastatavaima kaubanduskeskusega (üle 7 miljoni külastaja aastas), vaid ka Riia vanalinnas asuva ajaloolise hoonega, tõelise pärliga Balti kinnisvaraturul," kiitis Newseci esindaja Andrius Švolka pressiteates.

Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam rõõmustas omalt poolt, et nüüd on fondil ette näidata väärikas esindatus kõikides Balti pealinnades - fondile kuulub Tallinnas Postimaja hoone, Riias Galerija Centrs ja Vilniuse Europa kaubanduskeskus.

Galerija keskus asub 1938. aastal ehitatud majas ning pärast 2006. aasta renoveerimistöid sai endale osaliselt klaasfassaadi. 20 000 ruutmeetri suuruses kaubamajas on hetkel 110 rentnikku.

Baltic Horizon on tähtajatu kinnine kinnisvarafond, mis on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil alates 2016. aastast. Baltic Horizon fondi osakud on noteeritud ka Nasdaq Stockholmi börsil. Tänase tehinguga ulatub fondi varade maht 350 miljoni euroni.

Foto: Newsec





Foto: Newsec





Foto: Newsec