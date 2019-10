FOTOD | Swedbanki nõukogu juht pressikonverentsil: puhastustööde puhul ei tea kunagi kui süvitsi on vaja minna

„Olukord on tõsine,“ lausus ta. „“Pank on üles ehitatud väärtustele. Tööta, säästa raha ja teinekord võta laenu. See on olnud 200 aastat panga tegevuspõhimõtteks. Vaadake nüüd Swedbanki – paljud seostavad seda rahapesuga. See on midagi totaalselt teise võrreldes meie põhiväärtustega.“

Nõukogu esimees pidas oluliseks sellest probleemist vabanemist ja selja taha jätmist. Samas ei saa olla naiivne, et arvata, et seda tulevikus enam ei toimu. Kui see probleem saab lahendatud, siis tulevad teised probleemid. Selleks on vajalik tihe koostöö võimudega.

„Seetõttu tulimegi koos grupi uue pangajuhiga siia ja oleme kulutanud pool nädalat Eestis,“ rääkis ta.