FOTOD | T1 Mall of Tallinna meelelahutuskeskust ja vaateratast külastas 500 000. inimene

Tänase seisuga on Super Skyparki ja Skywheel of Tallinna külastanud 45 360 väliskülalist, mida on seejuures arvestama hakatud alles 11. aprillist ehk vaateratta avamisest. "See tähendab, et vähem kui poole aastaga oleme me suutnud täita lubaduse, mille me andsime vaateratta projekti Euroopa Regionaalarengu Fondist 1,44 miljoni euroga toetanud EAS-ile. Nimelt oli selle toetuse eeldus, et Super Skypark tõstab Eesti kui sihtkoha mainet pereturistide hulgas ja meelitab aastas Tallinna vähemalt 45 tuhat turisti," lisas Kajari.