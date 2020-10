FOTOD | Tallinkiga reisijate arv on pärast Soome ja Läti piiranguid korralikult langenud, väljumisi on aga jätkuvalt palju

Nädala keskel ühe Tallinki laeva saabumise järel D-terminalis käinud Delfi fotograafi sõnul on Tallinki reisijate numbrid kokku hakanud kuivama. Kolmapäeva pealelõunal kell 15.30 saabunud laevalt tuli maha vaid sadakond reisijat. Teadupärast mahutavad Tallinki laevad olenevalt suurusest 2000-3000 reisijat.

„Loomulikult on meie reisijate arvud pärast Soome ja Läti poolt kehtestatud uusi reisipiiranguid langenud,” tõdes ka Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link. Küll aga märkis ta, et täpsema septembrikuu veostatistika saavad nad avaldada esmaspäeval, kui see info läheb börsile, iganädalasi ülevaateid nad ei koosta.

Kuigi ka väljumiste arv on suvise perioodiga erinevatel liinidel mõnevõrra vähenenud, on väljumisi endiselt palju – seda ennekõike sellepärast, et tagada kaupade liikumine. Näiteks Tallinna-Helsingi liinil on nädala sees laevade Star ja Megastar väljumiste arv sama, mis oli suvel. Kahe laevaga on kokku 12 väljumist päevas.

Samas pärast Soome reisipiirangute kehtestamist tõmbas Tallink koomale nädalavahetuse väljumisi shuttle-laeval Star. Nüüd on laupäeval vaid üks väljumine ja pühapäeval viis väljumist kuue asemel.

„Lisaks ei toimu nädala sees hetkel Tallinna-Helsingi liinil tavapäraseid kruiise reisilaeval Silja Europa, kuid nädalavahetustel teeb ajutiselt ja erandkorras Helsingi-Tallinna liinil kruiise ilma Tallinnas mahaminekuta Victoria I,” ütles Link.

Kui aga reisijate arv on oluliselt langenud, siis kas see tähendab, et Tallink maksab praegu Soome laevade opereerimisele peale? Seda infot, kas ja kui palju miinust praegu erinevad liinid ja väljumised laevafirmale praegu toodavad, Tallink börsiettevõttena samuti avaldada ei saa.

„Meie finantstulemuste kvartaalsetes aruannetes on selline info veidi üldisemalt olemas ning kolmanda kvartali majandustulemused avaldatakse meil novembri alguses,” lausus Tallinki kommunikatsioonijuht.

Soome sisenemisel hakkas selle nädala algusest, 28. septembrist kehtima uus kord, mille kohaselt saab riiki siseneda vaid koju naasmiseks, tööl käimiseks, transiidiks või vältimatu põhjusega. Turismi eesmärgil ei ole võimalik Soomet alates esmaspäevast enam külastada.